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名創優品擬上市籌78億 傳赴港或美集資 未有具體時間表

【明報專訊】彭博社引述知情人士透露，主打廉價生活雜貨店「名創優品（Miniso）」正計劃集資上市，目標籌資約10億美元（約78億港元）。據報道，該公司正在邀請銀行遞交提案，IPO將有機會在香港或美國進行，但目前尚未有確切的時間表。報道指出，名創優品對上市傳聞未有回應。

明報記者 周綺琪

市場人士對名創優品集資上市反應不一。

坊間有指名創優品部分產品有抄襲日本品牌「無印良品（Muji）」之嫌，耀才證券行政總裁許繹彬稱，個人對名創優品在版權方面的爭議「有保留」，加上現時中國網購、電子支付盛行，他認為若該公司以「實體零售店」定位上市，對投資者的吸引力將會減小，因此他提醒若公司集資上市消息屬實，投資者需小心入市。

他又提及，公司集資10億美元並非「小數目」，而且現時市場焦點均放在阿里巴巴擬來港第二上市，一旦兩者招股時間「撞期」，相信要籌集如此龐大的資金有難度。

耀才：版權爭議實體店定位有保留

信誠證券聯席董事張智威表示，若股市回穩，相信名創優品可順利籌集資金上市。他表示，香港人對品牌有一定熟悉，像月初上市的太興集團（6811），較能吸引公眾入飛捧場。至於名創優品的版權爭議，他認為除非公司遭入稟提告，否則未必對集資有太大影響，投資者應較關注公司的盈利、收入增長等，而非公司形象。

信誠證券：有知名度料順利集資

張智威又稱，現時市場觀望於周五舉行的「G20峰會」，中美領導人即將會晤，或對拉鋸多時的中美貿易戰帶來重大發展，因此股市近日均較波動。他認為若此會面能順利舉行，股市穩定並重上29000點關口，將對或來港上市的名創優品十分有利。

名創優品一直以「日式生活品牌」自居。根據名創優品網站，該公司由日本設計師三宅順也和中國企業家葉國富在2013年聯合創辦，產品在日本設計，在中國、美國、巴西、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯等80多個國家及地區擁有逾3500家分店。

全球逾3500分店 騰訊有持股

公司在2015年起進駐香港，目前在本港有超過50家分店。據報，名創優品去年收入突破25億美元（約195.20億港元）；騰訊（0700）、高瓴資本亦曾在該公司首輪外部融資中投資了10億元人民幣（約11.35億港元）。據資料顯示，主管名創優品旗下華南業務的名創優品（廣東），除葉國富及多名管理層信託參股外，騰訊亦有持股（見圖）。

相關字詞﹕版權爭議 上市 名創優品

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