華為：全球獲50份5G商用合約

全球三分之二網絡華為部署

中國聯通（0762）高級副總裁范雲軍表示，5G網絡經濟效應及其發展成本投入成本巨大，不能完全套用4G商用模式到5G。他又稱，日後聯通不只將客戶連接到其通訊網絡，而要提供更進一步的增值服務，整合客戶需要，提供端對端方案。

范雲軍表示，韓國先推出5G流動網絡，帶動5G產業發展，亦有國家先發布5G商用網絡，刺激工業5G應用，而聯通正雙線發展，在40個城市鋪設5G流動網絡，並推出5G工業方面商用服務。

工信部通訊科學技術委員會常務副主任韋樂平表示，內地5G網絡部署速度將取決於5個因素，首先是技術及標準推進，其次是手機合理價格，價格決定用戶規模，進而決定網絡業務發展速度。

他又稱，5G投資至少為4G的1.5倍，在電訊商收入增速放緩下，能否獲取足夠外部投資十分關鍵，同時電訊商在傳統網絡連接服務以外的新業務表現亦影響深遠。

他認為，全球競爭激烈或會成為5G最大推動力，但提醒要避免墮入軍備競賽，要實際配合內地經濟數碼化轉型需要。