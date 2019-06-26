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大股東擬增持抗狙擊 波司登反彈15%

【明報專訊】內地服裝股波司登（3998）周一遭沽空機構Bonitas Research狙擊，曾跌近25%後，昨開市前發澄清否認所有指控，並引述控股股東高德康稱，對集團整體發展、前景及增長潛力有信心，擬增持股份，令股價受到支持，復牌後曾高見2.02元或升16.8%，收市仍升15.03%，報1.99元。

波司登指，Bonitas未曾與公司或董事進行聯繫。對於沽空報告有關虛構純利指控，集團指屬惡意中傷及毫無根據，該報告並不是將同類項目相比，且對中國附屬公司的信用報告的提述引起公眾的混淆；當中信用報告的報告期為截至12月底，與集團年報報告期則截至3月底不同，以及其涵蓋的附屬公司數量遠低於波司登年度報告所涵蓋之附屬公司數量，即至少80家或以上，未反映集團的整體運營情况。

波司登又指報告對其內部業務運營缺乏了解，其附屬公司用於不同目的，該等附屬公司不可避免地與其他附屬公司進行交易，但該等內部交易屬真正交易；且該等公司間交易及相關資產負債表項目在集團層面的合併時予以抵消，且不會扭曲或誇大本集團之整體財務狀况。

波司登：3宗交易由董事局集體決定

至於有關多次收購向未披露的內幕人士作出多付款項一事，集團指在3次收購時尚女裝品牌前，已聘請核數師、法律顧問、估值師及或其他顧問進行盡職調查及估值，並分別舉行董事會會議以批准有關各項收購事項，決定亦非僅由一名董事而由整個董事會集體作出。

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