港5月出口跌2.4% 較預期小

首5月進口貨值跌3.8%

按地區計，5月出口至亞洲主要目的地貨值普遍錄得跌幅，尤以東盟國家跌幅較大；出口至內地亦跌4.1%。不過，出口至韓國、菲律賓和印度則有顯著上升，分別增24.5%、12.1% 和 8.9%。其他國家方面，出口至德國跌16.9%，出口至美國跌15%，出口至英國則升9.3%。進口方面，自韓國進口跌29.6%、印度跌18.6%、內地亦跌4%；自瑞士和美國進口則升22%和2.1%。 累計首5個月，本港出口至美國跌12%，出口至內地跌5%；而來自內地進口亦跌1.4%。

政府發言人表示，受到環球經濟表現較弱及中美貿易摩擦影響，5月份商品出口維持疲弱，情况與很多其他亞洲經濟體相似。展望將來，香港的短期出口前景會繼續受外圍各種不明朗因素困擾，當中中美貿易的發展尤為關鍵。政府會繼續保持警覺。