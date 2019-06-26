港5月出口跌2.4% 較預期小

【明報專訊】政府統計處昨日公布5月外貿數字，5月份整體出口貨值按年跌2.4%，連跌7個月，但跌幅較4月的2.6%略收窄，同時亦低過市場預期的下跌4.5%；進口貨值按年跌4.3%，連跌6個月，較4月的下跌5.5%也有所收窄，亦好過市場預期的跌5.8%。而累計首5個月，本港整體出口貨值按年跌2.5%，進口貨值跌3.8%。
首5月進口貨值跌3.8%
按地區計，5月出口至亞洲主要目的地貨值普遍錄得跌幅，尤以東盟國家跌幅較大；出口至內地亦跌4.1%。不過，出口至韓國、菲律賓和印度則有顯著上升，分別增24.5%、12.1% 和 8.9%。其他國家方面，出口至德國跌16.9%，出口至美國跌15%，出口至英國則升9.3%。進口方面，自韓國進口跌29.6%、印度跌18.6%、內地亦跌4%；自瑞士和美國進口則升22%和2.1%。 累計首5個月，本港出口至美國跌12%，出口至內地跌5%；而來自內地進口亦跌1.4%。
政府發言人表示，受到環球經濟表現較弱及中美貿易摩擦影響，5月份商品出口維持疲弱，情况與很多其他亞洲經濟體相似。展望將來，香港的短期出口前景會繼續受外圍各種不明朗因素困擾，當中中美貿易的發展尤為關鍵。政府會繼續保持警覺。