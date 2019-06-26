證監凍結18家券商戶口 涉鼎益豐造市案

疑同時查中國智能操控市場

證監繼3月後再次出手就鼎益豐向券商發出限制通知書，合共所涉及的經紀行數目為有公布的個案以來最多。

證監未有公布今次被凍結的資產金額，惟9家券商的持倉比例為15.1%，以停牌前價位23.08元計，約總值43億元。

證監另外表示，14家經紀行被凍結的客戶帳戶與中國智能於2018年10月至2019年3月涉嫌操控市場有關，並指券商非調查對象，相關調查仍在進行中。該股昨日收報0.315元，跌0.025元或7.35%，全日成交額為2126萬元。按昨日收市價計，14家經紀行持倉約11億股，總市值為3.49億元。

證監昨日同時宣布對兩家上市公司「開刀」，撇除重疊經紀行，涉事經紀行達19家，多以中資為主。事實上，證監近年多次以凍結券商客戶帳戶的手法對上市公司進行調查（見表），最初主要透過政府憲報公布消息，而且未有表明涉及的上市公司。不過近期針對鼎益豐及中國智能的調查，證監則透過新聞稿清楚表明公司名稱及所涉失當行為，而且涉及的券商數目亦有大增的趨勢。