證監凍結18家券商戶口 涉鼎益豐造市案

【明報專訊】證監昨日公布，再因已停牌的鼎益豐（0612）於2018年至2019年初期間涉嫌造市而凍結9家券商的客戶帳戶，連同今年3月凍結另外9家券商客戶帳戶，一共有18家券商受到影響。今次被凍結客戶帳戶的9家券商為中州國際、招銀國際、橫華國際、佳兆業證券、新鴻基投資、天元金融、勝利證券、越秀證券及中泰國際。同時證監亦向中國智能（0395）「埋手」，凍結與公司有關的14家券商客戶帳戶。
疑同時查中國智能操控市場
證監繼3月後再次出手就鼎益豐向券商發出限制通知書，合共所涉及的經紀行數目為有公布的個案以來最多。
證監未有公布今次被凍結的資產金額，惟9家券商的持倉比例為15.1%，以停牌前價位23.08元計，約總值43億元。
證監另外表示，14家經紀行被凍結的客戶帳戶與中國智能於2018年10月至2019年3月涉嫌操控市場有關，並指券商非調查對象，相關調查仍在進行中。該股昨日收報0.315元，跌0.025元或7.35%，全日成交額為2126萬元。按昨日收市價計，14家經紀行持倉約11億股，總市值為3.49億元。
證監昨日同時宣布對兩家上市公司「開刀」，撇除重疊經紀行，涉事經紀行達19家，多以中資為主。事實上，證監近年多次以凍結券商客戶帳戶的手法對上市公司進行調查（見表），最初主要透過政府憲報公布消息，而且未有表明涉及的上市公司。不過近期針對鼎益豐及中國智能的調查，證監則透過新聞稿清楚表明公司名稱及所涉失當行為，而且涉及的券商數目亦有大增的趨勢。