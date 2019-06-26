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兩暴瀉細價股 楊俊偉夫婦持股 星亞最多挫98％ eprint自爆持股

【明報專訊】近年細價股小型股災不斷，包括星亞控股（8293）、中國寶力科技（0164）及潪￼發展（8423）及永耀集團（8022）等多隻細價股昨日午後突然急挫，跌幅至少達六成，其中星亞控股更由中午收市前的4.89元，午後開市後最多一度急瀉超過98%，至0.091元，全日收市蒸發近59億元市值。星亞控股未見發公告交代股價暴跌的原因，惟翻查資料，發現其中至少兩隻暴跌的細價股，股東名單均出現電競公司Nova eSport創辦人楊俊偉夫婦名字。

楊夫婦同時持有星亞寶力

在新加坡從事人力外判業務的星亞控股，昨日午後突然無預警地急跌，復市後不足一小時，便由4.89元急瀉至0.091元的全日低位，全日收市報0.172元，股價仍然跌96.48%，單日蒸發約58.97億元市值。

持有星亞控股約32%股權的大股東兼集團主席沈學助，持股市值在一天之內跌至6880萬元，身家蒸發多達18.87億元。

市值單日蒸發59億

據聯交所資料顯示，在星亞控股持股7.81%的另一主要股東楊俊偉及其太太呂麗恩，同時亦是昨日另一暴跌股、手機品牌Yota控股公司寶力科技股東，持股量約6.34%，楊俊偉更是寶力執董。昨日急挫細價股，共通點都是在下午開始急跌，與星亞控股接近，寶力科技上午股價平穩維持在0.125元，但下午開市約15分鐘後開始下挫，最多曾跌至0.045元，收市挫逾五成，報0.065元。計及在兩家公司的持股，楊俊偉夫婦蒸發身家亦多達4.76億元。

eprint：相關投資或拖累業績

除星亞控股及寶力，GEM板股潪㵆發展（8423）及永耀集團（8022），午後亦分別大跌66.82%及66.35%（見表），惟兩者未見與楊氏夫婦有直接關係。

此外，事件亦拖累另一主板上市公司eprint集團（1884），集團昨日收市後發公告，披露持有星亞控股90萬股股份作上市投資，估計今次股價下跌，可能影響到公司業績。

按昨日星亞控股股價折算，eprint在星亞控股的持貨單日蒸發424.62萬元，持貨價值跌至15.48萬元，以集團截至2019年3月底止年度純利1740萬元計算，今次損失相當於去年的四分一盈利。

明報記者 陳偉燊

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