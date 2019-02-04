經濟
下一篇 上一篇

港股挫327點 失守50天線

【明報專訊】G20集團峰會本周五起在日本大阪舉行，市場對中美元首會面持觀望態度，港股昨日低開65點後向下，失守50天線（28,408點），收市跌逾300點至28,185點，不過成交額增至800億元以上。市場人士認為，倘美國減息，而中美貿易戰未見不利消息，港股可隨美股上升，未來12個月港股最高可升至30,000點。

避險情緒漲 金價金礦股齊揚

恒指昨開市不久，50天線即得而復失，其後低位橫行，收市報28,185點，下跌327點或1.15%，國指跌210點或1.92%，報10,742點，主板成交金額823億元。北水趁低吸納港股，滬深兩市合計錄得10.33億元淨流入。恒指夜期變動不大，至11時15分報28,180點，低水6點。

內銀股受招行等被指藐視美法院，或面臨制裁消息拖累，工行（1398）跌1.32%，收報5.61元，成跌市火車頭，拖低恒指跌80點。市場避險情緒高漲，金價曾創6年新高，利好黃金股表現，山東黃金（1787）收市升6.13%至22.5元，招金礦業（1818）及紫金礦業（2899）分別升5.08%及2.22%。

潘國光：港股或隨美股升至30000點

富邦銀行香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，美國經濟數據開始放緩，聯儲局近月股市下跌後取態轉鴿，預料聯儲局在7月和9月減息，未來12個月會減息3至4次，有助美股再創新高。若美國減息後，貿易戰未有不利消息，屆時港股可隨美股上升，未來12個月恒指最高可見30,000點，最低區間在25,000點。

中美元首將在G20峰會會面，潘國光認為，雙方會重複去年G20會面的情况，重新談判但沒實質成果。他認為，美國減息後，人行有空間跟隨降低存款準備金率，預料今年會降準（存款準備金率）2次，每次0.5個百分點。人民幣匯率今年底不會跌穿6.95，明年則視乎貿易戰需要，只要不是出現恐慌式下跌，其他國家貨幣亦一同走弱，人民幣仍有跌穿7算的機會。

料今年降準2次 人幣不跌穿6.95

貝萊德發表下半年亞洲市場投資展望，認為中美雙方的緊張關係或會抑制全球化情况，甚至令其倒退，短期內地緣政局升溫較美聯儲議息政策更有影響力。因應外圍環境，貝萊德已減低投資組合的風險水平，轉為防衛力較強的策略，股票組合中提高現金持有量，增持防衛力較強的板塊，如公用事業、醫療保健及電訊，該行已減低易受大環境影響的科技股比重。

相關字詞﹕內銀股 貝萊德 潘國光 金價 科技股 g20峰會 聯儲局 人民幣 恒指 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

招行等被指藐視美法院 或面臨制裁 股價挫3%至8% 外交部：反對美長臂管轄
招行等被指藐視美法院 或面臨制裁 股價挫3%至8% 外交部：反對美長臂管轄
事涉兩年前美指控港企助朝鮮洗錢
事涉兩年前美指控港企助朝鮮洗錢
拆局﹕多罰款了事 禁美元業務機會不大
拆局﹕多罰款了事 禁美元業務機會不大
捲中金國瑞P2P爆煲案 招行遭責難
捲中金國瑞P2P爆煲案 招行遭責難
兩暴瀉細價股 楊俊偉夫婦持股 星亞最多挫98％ eprint自爆持股
兩暴瀉細價股 楊俊偉夫婦持股 星亞最多挫98％ eprint自爆持股
證監凍結18家券商戶口 涉鼎益豐造市案
證監凍結18家券商戶口 涉鼎益豐造市案
港5月出口跌2.4% 較預期小
港5月出口跌2.4% 較預期小
大股東擬增持抗狙擊 波司登反彈15%
大股東擬增持抗狙擊 波司登反彈15%
華為：全球獲50份5G商用合約
華為：全球獲50份5G商用合約
渣打接力 取消戶口最低結餘費
渣打接力 取消戶口最低結餘費
名創優品擬上市籌78億 傳赴港或美集資 未有具體時間表
名創優品擬上市籌78億 傳赴港或美集資 未有具體時間表
安永：全年集資額逾2000億 未必再有W股
安永：全年集資額逾2000億 未必再有W股
維珍妮：早部署越南生產
維珍妮：早部署越南生產
美消費信心近兩年最差 10年國債孳息跌穿2厘 美股早段跌百點
美消費信心近兩年最差 10年國債孳息跌穿2厘 美股早段跌百點
美科技半新股爆小股災
美科技半新股爆小股災
美藥廠6474億購Botox生產商
美藥廠6474億購Botox生產商
張兆聰﹕業務收入變數小 恒隆成資金避難所
張兆聰﹕業務收入變數小 恒隆成資金避難所
植耀輝﹕Bitcoin「太貴」 金幣更值博
植耀輝﹕Bitcoin「太貴」 金幣更值博
沈華﹕科創板有助私募股權投資發展
沈華﹕科創板有助私募股權投資發展
技術取勝﹕國泰11.3元料有支持
技術取勝﹕國泰11.3元料有支持
聯通5G車玻璃體驗裸眼VR
聯通5G車玻璃體驗裸眼VR
滴滴：首季8萬宗車內糾紛
滴滴：首季8萬宗車內糾紛
劉思明﹕招行傳聞似炒作 股價強勢趁低吸
劉思明﹕招行傳聞似炒作 股價強勢趁低吸
周顯﹕強勁現金流 比正資產好賺錢
周顯﹕強勁現金流 比正資產好賺錢
湯文亮﹕日本迷失30年 因亂投資海外
湯文亮﹕日本迷失30年 因亂投資海外
陳德豪﹕角力持續 美股走強港股迷失
陳德豪﹕角力持續 美股走強港股迷失
GRAND MONTARA周六曬冷推504伙 收逾6000票 本月一手成交料破千宗
GRAND MONTARA周六曬冷推504伙 收逾6000票 本月一手成交料破千宗
嘉匯特色戶7200萬沽 呎價3.6萬
嘉匯特色戶7200萬沽 呎價3.6萬
清水灣半島4房1488萬新高
清水灣半島4房1488萬新高
英皇申國瑞路建新式工廈 涉16萬呎
英皇申國瑞路建新式工廈 涉16萬呎
星洲客5億掃維多利中心一籃子單位
星洲客5億掃維多利中心一籃子單位
百達：前景未明 增持現金 仍看好中港股票 料內地經濟第四季反彈
百達：前景未明 增持現金 仍看好中港股票 料內地經濟第四季反彈