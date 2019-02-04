港股挫327點 失守50天線

避險情緒漲 金價金礦股齊揚

恒指昨開市不久，50天線即得而復失，其後低位橫行，收市報28,185點，下跌327點或1.15%，國指跌210點或1.92%，報10,742點，主板成交金額823億元。北水趁低吸納港股，滬深兩市合計錄得10.33億元淨流入。恒指夜期變動不大，至11時15分報28,180點，低水6點。

內銀股受招行等被指藐視美法院，或面臨制裁消息拖累，工行（1398）跌1.32%，收報5.61元，成跌市火車頭，拖低恒指跌80點。市場避險情緒高漲，金價曾創6年新高，利好黃金股表現，山東黃金（1787）收市升6.13%至22.5元，招金礦業（1818）及紫金礦業（2899）分別升5.08%及2.22%。

潘國光：港股或隨美股升至30000點

富邦銀行香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，美國經濟數據開始放緩，聯儲局近月股市下跌後取態轉鴿，預料聯儲局在7月和9月減息，未來12個月會減息3至4次，有助美股再創新高。若美國減息後，貿易戰未有不利消息，屆時港股可隨美股上升，未來12個月恒指最高可見30,000點，最低區間在25,000點。

中美元首將在G20峰會會面，潘國光認為，雙方會重複去年G20會面的情况，重新談判但沒實質成果。他認為，美國減息後，人行有空間跟隨降低存款準備金率，預料今年會降準（存款準備金率）2次，每次0.5個百分點。人民幣匯率今年底不會跌穿6.95，明年則視乎貿易戰需要，只要不是出現恐慌式下跌，其他國家貨幣亦一同走弱，人民幣仍有跌穿7算的機會。

料今年降準2次 人幣不跌穿6.95

貝萊德發表下半年亞洲市場投資展望，認為中美雙方的緊張關係或會抑制全球化情况，甚至令其倒退，短期內地緣政局升溫較美聯儲議息政策更有影響力。因應外圍環境，貝萊德已減低投資組合的風險水平，轉為防衛力較強的策略，股票組合中提高現金持有量，增持防衛力較強的板塊，如公用事業、醫療保健及電訊，該行已減低易受大環境影響的科技股比重。