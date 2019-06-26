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捲中金國瑞P2P爆煲案 招行遭責難

【明報專訊】招商銀行（3968）近日可說禍不單行，除面對外憂，更遭內患。日前有一家利用招行宣傳的內地私募基金中金國瑞，負責人涉嫌捲款潛逃，《人民日報》旗下《證券時報》報道事件，批評招行未曾對有關基金監管。

報道指出，中金國瑞員工銷售產品時宣稱公司已通過招行盡職調查，又強調負責人秦鵬曾在招行工作，而且中金國瑞租用招行總部的深圳招商銀行大廈作辦公室長達7年，令投資者相信該基金與招行關係密切。不過上月中金國瑞突然宣布產品清盤，秦鵬失蹤，估計受影響投資者逾500名，涉及金額9.4億元（人民幣，下同）。

報道質疑，秦鵬並沒有將投資者資金存入託管帳戶，而是轉至香港一家叫AMA的證券公司買賣外匯，而AMA的行政總裁吉光，去年因外匯詐騙被上海警方羈押。

兩案共涉23億人民幣

除了中金國瑞，招行還捲入P2P平台的爆煲醜聞。一個曾被稱為招行旗下理財平台的錢端，上月底有理財產品逾期未能償付，涉及全國投資者或超過9000人，金額14億元。但事發後，有投資者向招行追究時，招行卻聲稱2017年已停止與錢端的合作，拒絕負責。投資者申訴無門下，日前便有部分事主到招行多家分行舉標語抗議。

而據招行上周五（21日）向客戶披露，已接到公安部門通知，對錢端涉嫌經濟犯罪正式立案調查，招行稱將全力配合調查。

相關字詞﹕p2p平台 錢端 招行 中金國瑞

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