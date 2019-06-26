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事涉兩年前美指控港企助朝鮮洗錢

【明報專訊】《華盛頓郵報》昨日報道指美國法院正處理3家中資行蔑視法院的個案，指事件與2017年一宗民事財產沒收案件有關，繼而推斷該3家中資行為招行（3968）、交行（3328）及浦發行。

美司法部沒收190萬美元資金

報道所指的財產沒收案，是美國當局於2017年6月指控一家2012年在香港註冊的企業明正國際貿易，透過與一家中資企業丹東鴻祥合作，幫助受到制裁的朝鮮外貿銀行從事洗錢活動。控方並要求沒收明正國際貿易190萬美元資金，是美國司法部沒收朝鮮資金金額最大的案件之一。

當時的法庭文件顯示，明正國際貿易在2015年10月及11月，利用其於招行、交行及浦發銀行的帳戶，通過電子轉帳方式為丹東鴻祥匯190萬美元至海外，美國檢方認為，這筆資金實際上是為朝鮮外貿銀行轉移的黑錢。而朝鮮外貿銀行早於2013年已被美國列入與大規模殺傷武器擴散有關的制裁黑名單，故指控上述匯款違反美國法律。

美國法院於2017年12日向3家銀行發出傳票，要求交出明正國際貿易自2012年以來的大量財務紀錄，但3家銀行未有配合。美國司法部官員曾於去年4月和8月前往中國，討論相關銀行不回應傳票的事，同年11月美國檢察官更動用《愛國者法案》，向法院提出強制執行動議。

3銀行不理會美法院傳召

至今年3月，聯邦法院首席法官Beryl Howell裁決，3家銀行必須於3月底前提交有關文件，但從《華盛頓郵報》昨日的報道看來，3家銀行未有理會裁決，而根據《愛國者法案》，美國司法部可傳召在美國沒有業務的外國金融機構，若相關機構不服從，美國可禁止這些機構與美國境內所有金融機構的業務往來。

相關字詞﹕愛國者法案 洗錢活動 朝鮮 招行

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