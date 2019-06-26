招行等被指藐視美法院 或面臨制裁 股價挫3%至8% 外交部：反對美長臂管轄

明報記者 歐陽偉昉、陳子凌

美國法庭判決指出，有3家銀行拒絕大陪審團傳召要求，並首次指明有一家銀行違抗行政傳票，該行質疑美國的司法管核權，即使該行向中國當局要求提交相關文件，但該行仍被判決為藐視法庭。3家銀行皆稱需遵守中國的私隱法例，中國政府要求美國申索銀行紀錄，美國需通過兩國的司法互助協議，惟裁決認為，要求的紀錄對調查美國國家安全至關重要。根據《美國愛國者法案》，財政部若確認其他國家的金融機構有重大洗錢疑慮，可禁止美國境內所有金融機構與其業務往來。

涉嫌3銀行：未受到違制裁法律調查

雖然在判決中未有提及銀行名稱，不過美國司法部曾在2017年的一宗案件，指控招行、交行和浦發行在港與一家窗口公司合作，為被制裁的朝鮮外貿銀行（Foreign Trade Bank）清洗逾1億美元的資金（見另稿）。報道認為，有機會被美國禁止清算美元的是浦發銀行，因為案件相關細節與浦發行的擁有權、在美國有限的業務規模，及與其他銀行串謀的行為相符。

3家銀行回應內地傳媒報道時皆表示，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。美國法院向銀行索取的客戶信息，屬於跨境調查取證的司法協助範疇，需依據《中美刑事司法協助協定》進行。

中國外交部則表示，反對美國對中國企業進行「長臂管轄 」，希望雙邊合作通過雙方司法協助渠道解決跨境信息共享問題。

內銀股昨日普遍下跌，招行同時受被指與該行關係密切基金公司中金國瑞捲款逃走（見另文）消息拖累，最多曾瀉逾9%，收市跌7.67%，交行亦跌3.71%，浦發銀行A股則跌3.08%。中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，消息加深了內銀的跌幅，不過3家銀行的美元業務不多，即使被禁美元清算，對它們的影響也不大。反而中金國瑞事件對內銀的影響更大，市場擔心其他銀行亦有類似情况。

黃德几：對市場損害較針對華為更大

中美元首將於日本大阪舉行的G20峰會會面，事前傳出內地銀行或面臨制裁消息，金利豐證券研究部董事黃德几認為，針對系統性重要的金融機構，比針對華為或能產生更大損害和不確定性，內銀股下跌反映了投資者因為中美衝突而高度緊張。