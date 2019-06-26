招行等被指藐視美法院 或面臨制裁 股價挫3%至8% 外交部：反對美長臂管轄

【明報專訊】《華盛頓郵報》昨日報道，3家中資銀行因為拒絕遵從美國就違反朝鮮制裁禁令案件調查所發出的傳召，涉嫌藐視當地法庭，美國政府有權禁止其銀行清算美元的業務，形同阻隔於全球金融體系之外。美國法庭未有指明銀行名稱，但在2017年的一宗案件中，美國司法部曾指招商銀行（3968）、交通銀行（3328）和上海浦東發展銀行捲入朝鮮洗黑錢案。報道觸發內銀股昨日股價下挫，其中招行更大跌近8%。市場人士分析，報道未有披露太多資料，未能肯定有關銀行與洗黑錢有關。
明報記者 歐陽偉昉、陳子凌
美國法庭判決指出，有3家銀行拒絕大陪審團傳召要求，並首次指明有一家銀行違抗行政傳票，該行質疑美國的司法管核權，即使該行向中國當局要求提交相關文件，但該行仍被判決為藐視法庭。3家銀行皆稱需遵守中國的私隱法例，中國政府要求美國申索銀行紀錄，美國需通過兩國的司法互助協議，惟裁決認為，要求的紀錄對調查美國國家安全至關重要。根據《美國愛國者法案》，財政部若確認其他國家的金融機構有重大洗錢疑慮，可禁止美國境內所有金融機構與其業務往來。
涉嫌3銀行：未受到違制裁法律調查
雖然在判決中未有提及銀行名稱，不過美國司法部曾在2017年的一宗案件，指控招行、交行和浦發行在港與一家窗口公司合作，為被制裁的朝鮮外貿銀行（Foreign Trade Bank）清洗逾1億美元的資金（見另稿）。報道認為，有機會被美國禁止清算美元的是浦發銀行，因為案件相關細節與浦發行的擁有權、在美國有限的業務規模，及與其他銀行串謀的行為相符。
3家銀行回應內地傳媒報道時皆表示，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。美國法院向銀行索取的客戶信息，屬於跨境調查取證的司法協助範疇，需依據《中美刑事司法協助協定》進行。
中國外交部則表示，反對美國對中國企業進行「長臂管轄 」，希望雙邊合作通過雙方司法協助渠道解決跨境信息共享問題。
內銀股昨日普遍下跌，招行同時受被指與該行關係密切基金公司中金國瑞捲款逃走（見另文）消息拖累，最多曾瀉逾9%，收市跌7.67%，交行亦跌3.71%，浦發銀行A股則跌3.08%。中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，消息加深了內銀的跌幅，不過3家銀行的美元業務不多，即使被禁美元清算，對它們的影響也不大。反而中金國瑞事件對內銀的影響更大，市場擔心其他銀行亦有類似情况。
黃德几：對市場損害較針對華為更大
中美元首將於日本大阪舉行的G20峰會會面，事前傳出內地銀行或面臨制裁消息，金利豐證券研究部董事黃德几認為，針對系統性重要的金融機構，比針對華為或能產生更大損害和不確定性，內銀股下跌反映了投資者因為中美衝突而高度緊張。