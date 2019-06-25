羅守輝妻3000萬入市灣仔商廈

資料顯示，羅氏早於2016年12月以1.2億元購入該廈的地舖連1樓，折合呎價約1.8萬元。原業主於1991年1月以480萬元購10層全層，持貨28年，帳面獲利2520萬元或5.25倍。

盛滙1200萬購大角嘴舖

另盛滙商舖基金創辦人李根興表示，剛以1200萬元連租約購入大角嘴大角咀道55至65A號牡丹大廈地下2號舖，建築面積350呎，呎價34,286元。商舖現租予食肆，月租2.2萬元，租期至2021年11月，現可享租金回報2.2厘。

李續稱，此舖具收購潛力，鄰近利奧坊大型重建項目，日後人流必定更旺，計劃作中長線持有，商舖市值月租約3.5萬元。原業主於1997年6月以400萬買入，持貨22年，帳面獲利800萬元或2倍。

此外，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事黃國明表示，黃竹坑道29號維他大廈21樓至23樓現交吉放售，總樓面36,822方呎，意向呎價約8000元，總金額約2.95億元。原業主2013年3月逾1.84億元購入，若成功以2.95億元售出，帳面將獲利1.11億元或60%。