啟德4C區1號地收6標書 測量師調低估值一成

中原：政治不穩料出價審慎

中原測量師張競達表示，雖然啟德跑道區近月連環發生商業地流標及棄購事件，但對住宅地影響不大，不過近期政治不穩影響市場氣氛，樓市氣氛觀望，料發展商出價傾向審慎，因此決定下調估值，由原先每呎樓面地價估值2萬元降一成至1.8萬元，估值約128.6億元。

資料顯示，啟德第4C區1號地皮面積約102,053方呎，指定作非工業用途，可建樓面達714,374方呎，其中約2萬方呎預料可作零售樓面，項目必須於2025年3月底之前完工。

業界人士估計，地皮估值125億至135.73億元，預計每方呎樓面地價約1.75萬至1.9萬元。

同區4A區1號住宅地下月截標

值得留意，啟德跑道區目前尚有一幅住宅地正招標，為第4A區1號住宅地，最高可建樓面約107.6萬方呎，屬啟德跑道區暫時推出招標最大幅的住宅地，惟當中須預留逾3萬呎樓面作社福設施，地皮將於下月19日截標。綜合業界人士，地皮估值約140億至161億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。