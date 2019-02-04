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GRAND MONTARA第三度加推 個別加價3%

【明報專訊】新盤市場本月迄今累錄約730宗成交，有機會本周末首輪銷售的會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA，昨以折實平均實呎1.54萬元第三度加推101伙，令項目已開價單位增至404伙，個別新推單位提價幅度逾3%，樓盤過去4日累收逾5000票，超額11倍。

404伙已開價 最後百伙料今加推

單位總數504伙的GRAND MONTARA，已有逾八成單位開價，市場估計發展商今日有機會公布最後100伙售價，並上載銷售安排。

至於GRAND MONTARA新推的101伙，實用面積346至789方呎，維持最高22.5%直減折扣，折實平均實呎15,491元，個別提價逾3%；如新推的1B座19樓實用面積736方呎A室，折實實呎14,507元，相對上周公布2號價單的1B座20樓實用面積736方呎A室，折實實呎14,062元，加幅3.2%。

會德豐地產常務董事黃光耀指出，GRAND MONTARA已推出404伙，折實價計市價約38億，整體折實平均14,749元。

另外，會德豐銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，以逾11億元售出兩幢洋房，其中實用面積6326方呎21號屋，成交價逾5.38億元、實呎8.51萬元；而實用面積7008方呎22號屋，以逾5.8億元售出，實呎8.28萬元。上述項目現餘下12號、20號洋房待售，下月4日招標。

御龍山複式7600萬破頂

信置（0083）早於2008年首推的火炭御龍山，透過招標售出第9座63、65樓B室（實用面積2488方呎），為頂層複式、屬5房3套連泳池特色戶，以7600萬元成交，創屋苑新高，實呎30,547元。御龍山過去11年累售1374伙、套現143億元，僅餘1伙頂層特色戶待售。

新地 （0016）旗下已屆現樓多時的大潭皇府灣，重新上載樓書；市場消息指皇府灣尚餘約4幢洋房可售，實用3400餘方呎。

新地副董事總經理雷霆回應指，集團近日接獲客人查詢並有意購買，擬稍後公布銷售安排。

不過，本報統計，6月至今主要新盤共錄約13宗撻訂，當中保利（0119）啟德龍譽新錄兩宗細單位撻訂，有關單位實用面積244及349方呎，原以679萬及951萬元售出，買家料各遭沒收5%訂金、涉約34萬及47.5萬元。

相關字詞﹕龍譽 皇府灣 御龍山 會德豐

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