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第一城兩房月租1.6萬 創屋苑同類新高

【明報專訊】踏入暑期租務旺季，市場出現不少高價租務成交，或內地生租住單位個案，其中「上車樂園」沙田第一城一個兩房單位，最新以月租1.6萬元租出，創屋苑兩房單位月租新高。

美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，上述單位為沙田第一城23座極高層C室，實用面積327方呎，最新以月租1.6萬元租出，創屋苑兩房月租新高，實用呎租約49元。黃又稱，業主於2009年以165萬元購入單位，現享租金回報率高見11.6厘。

內地生2.58萬租盛薈3房

事實上，暑假將至，不少內地生積極尋覓租盤，帶旺租務成交。中原地產分區營業經理周偉航表示，大圍名城6月暫錄約16宗租賃成交，最新一個為2期盛薈1座低層南翼D室，實用面積686方呎，3房連套房間隔，以月租25,800元租出，實用呎租37.6元。新租客為內地學生，感屋苑位置方便，間隔合用，即租入單位自住，方便上學。業主2010年以754萬元購入單位，租金回報約4.1厘。

柏蔚山本月暫錄22宗租賃

另方面，北角柏蔚山繼上月全月錄得44宗租務成交後，本月至今亦已錄22租務成交，平均呎租52元。中原區域營業董事梁惠卿表示，北角柏蔚山2座中層D室，實用面積808方呎，屬3房套間隔，新近以月租44,500元獲租客承租，實用呎租55元。業主今年2月2728.9萬元購入上述單位，現享租金回報2厘。

相關字詞﹕柏蔚山 名城 新高租金 沙田第一城 內地生租樓

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