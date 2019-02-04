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美孚凸海戶呎售18361元 一周兩破頂 御皇臺特色戶3910萬 呎價2.6萬直逼太古城

【明報專訊】新盤搶客下，二手交投明顯減慢，惟各區均有屋苑呈價升量跌格局。其中老牌屋苑荔枝角美孚新邨有四房「凸海戶」（可遠眺中區景）以2330萬元沽出，實呎1.83萬元，一周內兩度創下屋苑呎價新高紀錄。同時，北角單幢樓鰂魚涌御皇臺一個頂層複式戶，以逼近4000萬元易手，實呎逾2.6萬元，除創項目新高外，更直逼區內龍頭屋苑太古城價。

明報記者 張允亭

樓齡近半世紀的美孚新邨，本月至今暫錄約9宗成交，平均實呎15,355元，成交量雖較上月同期下跌約25%，惟平均呎價升約5%。

中原分行經理馮健平表示，美孚新邨百老匯街24號高層B室，實用面積1269方呎，4房間隔，以2330萬元易手，實呎18,361元，創屋苑呎價新高。實用面積714方呎的美孚新邨5期蘭秀道8號高層D室，一周前才以實呎17,927元創下屋苑歷史新高紀錄。今次沽出物業之原業主，早於1996年以653萬元購入，帳面獲利1677萬元或2.6倍。

星河明居特色戶2380萬破頂

近期特色單位獲市場追捧，即使市區單幢盤亦錄新高成交。市場消息稱，鰂魚涌御皇臺頂層複式戶，實用面積1487方呎，外連92方呎平台及286方呎天台，最新以3910萬元易手，實呎26,295元，成交價及呎價齊創屋苑新高，更直逼同區龍頭屋苑太古城價。原業主於2011年以2240萬元購入單位，帳面獲利1670萬元或75%。

同時，土地註冊處資料顯示，鑽石山星河明居B座頂層特色單位，實用面積1271方呎，本月初以2380萬元售出，樓價創屋苑歷史新高，實呎18,725元。原業主於2010年以1258萬元購入單位，帳面獲利1122萬元或89%。

偉景花園920萬創屋苑新高

居屋市場方面，青衣偉景花園有3房戶新近以920萬元於自由市場沽出，成交價和呎價創屋苑已補地價新高。中原區域營業經理陳輝麟表示，偉景花園1座高層D室，實用面積687方呎，屬3房套間隔，最新以920萬元（已補地價）獲買家承接，實呎13391元，呎價和成交價均為屋苑已補地價新高。原業主於1992年3月以69.41萬（未補地價）一手購入單位，扣除補價後料獲利不俗。

另外，青衣指標屋苑盈翠半島，於3日內連錄4宗成交。美聯助理區域經理樊志聰表示，屋苑最新成交為9座低層A室，屬實用面積432方呎兩房間隔，以800萬元易手，實呎18,519元；原業主2011年2月337萬元購入單位，帳面獲利463萬元，物業升值近1.4倍。

相關字詞﹕盈翠半島 偉景花園 御皇臺 美孚新邨

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