湯文亮﹕香港 金庸筆下襄陽城

搬往長洲住 效果跟移民差不多

我相信有很多人睇過金庸的武俠小說，不少人認為最經典是《神鵰俠侶》，一句「問世間，情是何物，直教人生死相許」，擄獲了不少讀者的心，有很多人替金庸不值，點解他唔可以攞到諾貝爾文學獎。

大家對於金庸筆下人物耳熟能詳，但對於他小說提到的地方，或者城市可能忽略了，在金庸筆下，一個最值得大家留意的城市叫襄陽，郭靖黃蓉甚至將第二女的名字叫襄，亦即是日後大名鼎鼎的峨嵋派掌門人郭襄。

金庸筆下襄陽與香港有很多相似的地方，簡單講一句，是一個兵家必爭之地，郭靖黃蓉費盡心機才可以在強敵環伺下生存，香港又何嘗不是。香港警方執法竟然惹得全世界不少先進國家指摘，這真是匪夷所思，而事實上香港亦有強大後盾，不過，如果要動用中國軍隊，香港就會失去其重要性，甚至一國兩制宣布玩完，情况與當日郭靖守襄陽差不多，郭靖並不是用南宋的官兵守襄陽，而是用乞幫子弟，如果郭靖用南宋官兵，蒙古人就有大條道理攻打襄陽，所以，金庸筆下襄陽與今日香港一樣，雖亂不危。

多國批評修例 更顯香港價值

事實上蒙古人可以不理會南宋，大舉進攻襄陽。不過，他們又希望可以利用襄陽與南宋做生意，畢竟挑起戰火，勝負亦未能預料。香港又何嘗不是，今次全世界有不少國家指摘香港執法時太過暴力，其實是一個好信息，代表那些國家非常着緊香港，倘若出現動亂，他們就損失慘重。他們緊張，代表香港是一個兵家必爭之地，不過，在兵家必爭之地生存必定要有過人意志。所以，我們毋須怪責那些移民離開香港的人，或者，他們的意志不夠堅定而已。

今次《逃犯條例》修訂事件，有美國議員提議取消美國香港關係法，那些早已發表此論調的香港議員現在騰騰震，如果取消港美關係，他們就會成為千古罪人。其實，大家要從相反的意見考慮，美國以《逃犯條例》威脅取消關係法，現在條例被擱置，即是關係法不會被取消，其實，當香港失去了作用，美國是否取消關係法都不重要，如果有一日沒有國家關注香港，做什麼也沒有其他國家指摘，這才是令我們擔心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]