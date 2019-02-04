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藉ETF捕捉黃金升浪 金價落後 受惠全球重啟量寬

【明報專訊】美國息口走勢由加息變減息，刺激金價大漲，上周更突破每盎司1400美元，主要因為全球央行掀起新一輪「鴿調」。在新西蘭和澳洲等央行降息後，歐央行和日央行等亦放鴿，表示未來或有寬鬆政策。美國總統特朗普認為美國要減息以保經濟，市場對7月聯儲局降息預期已升至100%。上周五，又有多一名美聯儲官員表示最近的通脹數據和預期令人失望，需要更寬鬆的貨幣政策，美匯指數回落，對黃金帶來支持。

金價自5月29日起始，從低點的每盎司1275美元水平急升至6月24日的1404美元水平，一個月升幅達10%。LW Group基金經理黃耀宗表示，自去年9月已多次分享為何看好是次升浪，更認為金價可突破多年阻力（1400美元水平）的長線大升浪。他看好黃金的原因包括從金礦供應對比環球M2供應量，金價估值偏廉宜。其次金價與環球樓價走勢相關度高，環球樓價於2008年見頂回落，其後2017年創新高；金價則於2011年見頂回落，金價經過數年的整固後，現時追落後。美國債息率近月持續走低，利好欠缺收息功能的金價。市場炒作美國聯儲局及一眾央行開始進入減息周期，同是利好金價的原因之一。

金價突破下降軌 重展升浪

黃耀宗表示，黃金於本年5月中再次測試自去年8月所形成的上升軌，確認是次升浪可以持續。於5月31日突破自本年2月高位形成的下降軌，升浪再次展開(圖)。現時黃金走勢阻力水平於1370美元至1430美元。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，繼美國聯儲區鴿派信號推低美元指數至97下方後，上周五公布的歐美PMI數據，推升市場對歐美經濟分歧收窄的預期，從而導致美元指數進一步下滑。具體而言，美國6月製造業PMI刷新約10年新低的50.1，服務業PMI亦見逾3年新低的50.7。這確認了特朗普稅改政策利好的消退，以及貿易戰衝擊的顯現。由於美國聯儲局7月的利率決策將取決於美國經濟數據的表現，本周美國5月PCE，預料將進一步左右美元後市走向。另外，本周G20峰會上的習特會面結果，也將影響美國聯儲局的利率決策。

中東緊張局勢 刺激金價

英皇外匯報告亦指出，金價自2013年9月以來首次突破每盎司1400美元，因為美國聯邦儲備理事會（FED）暗示降息，給美元和美國國債孳息率帶來打擊。中東緊張局勢也刺激了金價，美國聯儲局和歐洲央行立場偏向鴿派、中東地緣情勢緊張、中美貿易僵局等，都給予黃金強勁支撐。聯儲局上周三表示，已準備好降息，以應對全球和國內與日俱增的經濟風險。目前美聯儲正評估貿易緊張局勢加劇，以及對通脹疲弱的擔憂升溫的情况。美國聯儲局上周三發布偏鴿派評論之後，金價已經上漲70美元。技術圖表所見，金價於上周四穿破1366水平後延展一段急漲行情，此區是在2018年屢探而未可破，故今次破位後將成後市支撐；而這一輪漲勢後曾多度於1376/77美元水平尋獲支撐，故短線亦需留意此區。另外，以2011年9月高位1920.30美元至2015年12月低位1045.85美元的累計跌幅計算，50%的反彈幅度為1483美元。

黃金ETF壞處：收管理費沒利息

黃金ETF是近年新興的黃金投資產品，像股票般交易，在香港上市的3隻黃金ETF，包括SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）及恒生人幣金ETF（83168），價格則會緊貼金價的走勢。在港上市的基金是持有一定比例實物金條存入金庫。黃金ETF壞處是會收取管理費，一般不多於1%，有關費用會在基金價格調整。而且沒有利息，若然金價不升，蝕手續費之餘，亦會蝕通脹。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]

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