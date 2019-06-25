劉思明﹕港股觀望氣氛濃 中遠海能淡市突圍

據《明報》港股數據庫，升跌比率50比50，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份均不足一成；陽燭對陰燭為53比47，大市好壞參半，買賣盤均缺乏動力，整體呈現悶局。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，大部分變幅（升或跌）都少於1%。

波司登遭狙擊 拖累服飾板塊

紡織及服飾昨跌1.65%，為表現最差行業，主要是波司登（3998）遭沽空機構狙擊，股價急挫兩成半及停牌所致。事實上，行業並非全面向淡，有四成股份上升，上月底曾被狙擊的安踏（2020），即日迅速消化利淡消息，持續轉向，昨更獲買盤追捧，以大陽燭向上升穿50天線，該股上升動力強勁，後市料上試57元高位，50天線成為重要支持。

上升行業中，內房升1.78%表現最強，其次燃氣供應、地產相關、汽車相關升逾1%。除了房託、公共、食物、燃氣外，內房是少有六成股份重上50天線，行業中線轉好有深度的支持。

代表大型內房的恒生內地地產指數（內房股指數），月初以來穩步上揚，形成上升通道，昨天逼近通道頂部，短線或有調整；指數10天線及20天線轉升，中線向好，可以趁低吸納。前周提到的新城發展（1030）繼續領漲，昨逼近最高位，10天線成短線重要支持；龍湖（0960）表現相對失色，但向好趨勢未變。此外，藍籌股潤置（1109）上升動力增強，也值得留意。

中美會晤消息降溫 中東局勢又起

炒作中美元首G20峰會會晤消息降溫，萬洲（0288）昨跌近3%，舜宇（2382）、敏華（1999）跌逾1%。不過，航運股中遠海能（1138）保持強勢，背後受基本因素支持。

中東局勢緊張，中東的航行風險上升，刺激超大型油輪（VLCC）運價低位回升；今年來美國原油出口量持續增加，業界估計當地原油管道有望於下半年大規模投產，出口料進一步上升，將有利油輪市場。中遠海能去年完成收購中石油成品油船隊 ，成為沿海成品油運的龍頭，可受惠市場復蘇；同時公司為中國LNG運輸領頭羊，內地LNG進口量維持較快增長，將繼續為增長提供動力。

走勢上，中遠海能升勢加快，昨天升破50天線，後市料可挑戰5元水平，惟短線升勢過急，可考慮於10天線約4.4元附近吸納。

[劉思明 數據尋寶]