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張兆聰﹕工行除淨後買勝算高

【明報專訊】恒指昨日升39點，收報28,513點，成交金額697億元。美國商務部公布最新制裁的科技企業黑名單，當中包括5家中國新科技企業，港股初段反應偏淡後倒升，全日主要在28,500點窄幅上落。工行（1398）今日除淨，股價將會較昨日下跌約0.28元。筆者翻查近5年數據，發現以除淨後翌日收市價買入工行的短期回報率不俗，平均在約1個月左右的時間內可回升至除淨前水平，回報率達到5％。

本周末舉行G20會議，除非在習特會前已確定有好消息，否則全球股市本周都會窄幅上落，投資者都以觀望為主，昨日港股以至整個亞洲股市亦如此。中美亦努力增加談判籌碼，國家主席習近平到訪朝鮮，預料可為美朝關係、朝鮮半島無核化帶來進展，美國則擴大力度制裁中國科技企業，新增的5家企業包括中科院旗下的上市公司中科曙光（滬﹕603019），以及3家設計晶片的關連企業，還有隸屬解放軍戰略支援部網絡系統部的無錫江南計算技術研究所，將被禁止購買美國的關鍵設備和零組件。

內房股體育股升勢有力

但大市個別強勢股和板塊仍有炒作。部分內房股如奧園（3883）及新城控股（1030）分別急升6％及7％，潤地（1109）亦升逾2％。物業管理股持續升高，母公司銷售強勁的碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）均持續創新高，雅生活（3319）亦升3％。體育用品股強勢，李寧（2331）新高，安踏（2020）一如本欄日前推介時般發力追落後升4.6％。由去年5月的0.8元，到今年一度迫近2.4元的波司登（3998），遭沽空機構博力達思狙擊，指集團透過虛假交易誇大盈利，認為集團價值為零，股價大瀉25％並且緊急停牌。相對於安踏輕鬆化解沽空機構狙擊，市場對波司登的信心顯然沒那麼強，集團股權也相對集中在大股東手上，較少機構投資者參與。博反彈是高風險高回報的遊戲，一般散戶還是食花生為上。

內銀表現普通 工行值博

內銀股盈利長期變動不大，股本回報率又趨降，大部分時間乏人問津，但個別股份除淨後買入，短線卻有理想回報。工行今日除淨，回顧近6年除淨後表現，有4次在1個月內已回到除淨前水平，1次在在約1個半月，較令人失望的是2015年，在中國爆發大規模股災之下，除淨後持續下滑，長時間無法回升至除淨前水平，買入收息得不償失。只是2015年一役實屬非戰之罪，基本上全市場、所有股份都下跌。可以說，除非出現2015年級別的股災，否則以工行今日收市價買入，按歷史數據推斷，值博率頗高。總結2013年、2014年以及2016年至2018年，5年除淨後約1個月回報介乎4％至7.6％（見表），平均值達5％。

中長期看，平保（2318）持續增持工行也帶來支持。最近一次是6月14日斥資4.16億元，增持工行7263.6萬股，每股的平均價為5.735元。交易完成後，平保在工行H股的持股量，由13.04%增至14.06%。連同上述交易，平保今年來已四度增持工行，共增持了約3億股，合共斥資16.9億元，持股量增加4.02個百分點。

[張兆聰 還看今朝]

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