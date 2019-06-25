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經濟
2019年6月25日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐加定存息0.2厘 萬元入場 半年結派息潮加新股集資 業界料7月續「搶錢」
港元拆息高企超美息 預期拆息稍後回落
任志剛籲港金融界警惕有人渾水摸魚
人行放寬券商備用信貸額 助中小企融資
螞蟻金服借貸予小微企業 可容忍不良率5%
波司登遭狙擊 急插25%後停牌 被指誇大收入盈利 公司：指控與事實不符
中資券商早前輪流唱好
中港地產股支撐 恒指升39點
京基太子爺「換手」 兩上市公司兄轉弟
可樂攜手蒙牛贊助奧運
中美G20峰會 芝商所料維持現狀機會大
壹傳媒去年虧損收窄
新創建再沽首都機場H股股權 涉逾1.2億股 套現7.83億
證監譴責兼罰350萬 富通證券上訴無效
毛記全年溢利增1.26倍
習特會前市場審慎 比特幣創15月新高 昨高見11307美元 半年升2.5倍
蓋茨：最大錯誤 放生Android
美企減關稅影響 求助律師尋「法律罅」
明智投資滾存財富 高息公用股可取
張兆聰﹕工行除淨後買勝算高
李浩德﹕要買不要追
金曹﹕四叔不斷增持 可Short Put 恒地
技術取勝﹕維他奶34元料有承接
UNIQLO母企十倍年薪吸新血
劉思明﹕港股觀望氣氛濃 中遠海能淡市突圍
周顯﹕幫人做parking 升市賺得少跌市驚餐懵
藉ETF捕捉黃金升浪 金價落後 受惠全球重啟量寬
湯文亮﹕香港 金庸筆下襄陽城
美孚凸海戶呎售18361元 一周兩破頂 御皇臺特色戶3910萬 呎價2.6萬直逼太古城
第一城兩房月租1.6萬 創屋苑同類新高
GRAND MONTARA第三度加推 個別加價3%
路勁元朗凹頭山水盈 涉331伙最快下季推
啟德4C區1號地收6標書 測量師調低估值一成
羅守輝妻3000萬入市灣仔商廈
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技術取勝﹕維他奶34元料有承接
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【明報專訊】北控有機會挑戰42元（圖）
中芯短線上試9元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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