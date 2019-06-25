金曹﹕四叔不斷增持 可Short Put 恒地

據外媒報道，當天美國總統特朗普已經下令批准美軍對伊朗實施軍事打擊，針對雷達通訊設施及導彈基地進行轟炸，以報復其擊落美方無人機，但在最後一刻叫停。筆者估計由於擊落美方先進無人機的飛彈很大可能是由俄羅斯提供，否則難以威脅在高空操作的美國王牌武器；加上俄羅斯總統普京警告，美國和伊朗之間爆發戰爭對中東來說將是「災難性的」，可能會引發「暴力激增，導致難民人數增加」，似乎在警告俄國會介入。由於特朗普要準備2020年競選總統連任，實在無把握可短時間內收拾有俄羅撐腰的伊朗，事實上俄國介入委內瑞拉之後，美軍也不敢介入，因後果難料。結果特朗普22日宣布，美國將於24日對伊朗實施「重大」額外制裁，以阻止該國獲得核武器，估計戰事可以避免。

觀望「習特會」評估後市風險

美伊戰事可選免，加上特朗普主動邀約國家主席習近平在本周G20峰會期間單獨會談，雖然係沒有人期望可立刻解決所有問題，但中美貿易關稅，甚至華為的封殺令或有轉機；加上政治後果雖然難料，但從長債收息率及聯邦基金期貨走勢評估，市場預期聯儲局最早7月最遲9月減息似成定局，消息對港股A股有利。短線恒指應應在28,000至28,600點整固，投資者等待「習特會」的結果再評估後市下行風險。由於中美重開貿易談判，恒指由本來預計會跌穿26,600點向下變成在27,600點找到支持炒上落市。

市場差不多肯定聯儲局今年起碼減息1次至2次，收息地產股現時有李兆基家族持有72.8%的恒地（0012），過去多年李家一直增持，最近恒地十送一紅股明顯想提升股價，以股價約42元與每股資產淨值超過71元比較，折讓40%，真係有機會再派4年紅股，就算股價不上升，但變相也能收窄資產折讓。由於大股東持有最多不能超過75%，也有可能像長和（0001） 及九倉（0004）搞公司重組，釋放公司價值。

恒指跌1100點成買入恒地機會

早前啓德地皮撻訂被沒收2500萬元事件，恒地跌2.4%，收報40.5元，如有實力持貨，可以40元或以下為股票期權接貨價，以1年10厘回報計，每季出手一次選2.6%期權金收益，大約1.1元行使價，即short put 40元，接貨打和價要低於38.9元。恒地的啤打值約0.7，另一方法是恒指每季跌「2.6%/0.7=3.7%」或大約1100點就留意買入機會，29,600點阻力位計，如分注3次入市，買入位在恒指28,500點、27,400點及26,300點。

[金曹 期權制勝]