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李浩德﹕要買不要追

【明報專訊】五窮但六不絕，大市V形反彈，美股標普500指數正創新高（2950點），債市挾升，美國10年債息下試2厘，黃金價格升破多年阻力位每盎司1400美元，比特幣亦升破10,000美元，這一切的背後只有一個原因——美國總統特朗普。6月19日，特朗普正式開展連任工程，在民望落後下更要造勢：第一件事是美國聯儲局主席鮑威爾乖乖放鴿，開始新一浪全球「放水」比賽；第二件事是主動打電話給中國國家主席習近平確定G20峰會的會晤。

鮑威爾放鴿掀全球新一浪放水

先談談美國6個月內收水不成反放水，背後最主要原因是美國經濟疲弱。美國經濟在多年擴張後本已是強弩之末，加上中美貿易和關稅效果在經濟全球化下已引發連鎖共震，所有經濟數據都表示美國經濟動力正在急降（懶人包：最新花旗美國經濟驚奇指數從5月尾-32.3下跌至-62.4），所以不論是怕降職（6月18日消息指白宮曾研究降職的合法性）或是看數據做人，鮑威爾也乖乖投降了。最新利率期貨已反映市場預期7月開始減息，未來12個月減息兩次，更重要是其他國家如歐盟已搶先開腔並加入「開機印銀紙」的競賽，等同於全球重啟量化寬鬆。放水當然利好金融資產，但後續12月還要看放水後經濟能否回穩，否則可能出現2000年或2007年減息也救不了經濟的大型跌浪。

至於G20峰會的會晤，效果看似柳暗花明，但大家都習慣了只是打打談談，不過即使是階段式的和解，對經濟和市場都會有很大的幫助。根據瑞信董事總經理陶冬博士描述，中美貿易談判在第九次開始破裂，是由於習主席的五人談判核心團隊在中美方案上未能得到中央政治局常委的首肯。在「不願打，不怕打，必要時不得不打」的中方立場下，特朗普會否重複「估你唔到」的生意人作風？既然已不能多拿，何不先拿？由現在特朗普開展連任工程到中國十一建國70周年慶典應該是最有可能握手的時刻。

倘市况回穩 部分中小股可吼

當然，這兩個利好因素的確在短期內180度改變了整個市場的態度，並在普遍持倉不高的環境下，引起了一輪追貨和挾淡倉。現時短線高追風險頗高，不過始終形勢有好轉迹象，大家在投資部署上亦要因時制宜，要買不要追。這段時間急升的都是指數股，市場假如風險回穩、胃納回升，不少中小型個股機會仍甚多（本月至今回報：恒指6%、中型股指數3%、小型股指數1%）。如怕放水又怕經濟差的話，黃金或是一個穩中求勝的選擇，憧憬着一個多年未見的大升浪。

（作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理）

基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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