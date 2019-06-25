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冼健岷 理財信箱
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明智投資滾存財富 高息公用股可取

【明報專訊】張先生已經置業，擁有一個安居之所，可專心發展事業和完成夢想。投資理財首先要開源節流，然後選擇投資工具，不斷滾存財富。張先生現時月入3萬元，在物流業算是不錯，如果想進一步「開源」的話，可以考慮從事網上購物相關的物流行業。

近年網購日益盛行，貨品需要經過一個具效率的物流鏈才能送到客戶手上。現時部分網購公司按分派件數向司機分佣，多勞多得，若果願意付出多點勞力，有望賺取更優厚的薪酬。而且，網購業如日方中，行業前景甚具保障，長遠來說被裁撤的風險較低。

張太在家照顧孩子之餘，亦有工作收入，是一個很好的安排。由於兒子現年3歲，已經到達就學年齡，小朋友上學時有更多時間工作，因此，可考慮多接兼職工作增加收入。至於「節流」方面，每月生活支出不計供樓為1.8萬元，略為偏高，可以的話節省開支，留作不時之需。

開咖啡店保守需資金150萬

張先生希望兒子入讀國際學校或直資學校，現時直資的中小學學費大約每年4萬至5萬元；國際學校更每年動輒10萬元，是一筆相當大的支出。張太亦有意10年後開設咖啡店，創業需要過人魄力，亦需要雄厚資金，籌備一間咖啡店保守估計需要150萬元。要完成以上兩個理財目標，必定要好好規劃投資。

張先生和太太的現金資產比例太高，可考慮從80萬元分出40萬元用作投資，他們可投放資金在高息的公用股上，每年賺取約5厘息，進可攻退可守。例如電能（0006）股息率約為5.1厘，而且業務多元化，涉足多個外國投資，發展潛力較大。再者，無論處於任何經濟周期，大家都要用電，大眾對於電力的需求穩定，所以電能可說是穩健的投資。最近中美貿易戰，港股普遍向下，然而一眾公用股不跌反升，可見其防守能力。

家庭經濟支柱 投資宜穩中求進

與此同時，他們亦可考慮將每月1萬元的儲蓄，分出一半約5000元作月供股票，每個月定期存入資金，利用平均成本法，在股價較低時購入較多股票；而在股價較高時則購入較少股票，避免了短期市場的波動，務求獲得長線回報。他們可以選擇藍籌優質股或一些指數ETF作月供選擇。若然落實每月以5000元作月供股票，10年後未計股價和股息的回報，本金都已累積至60萬元，如果計及回報和本身儲蓄，張太絕對有望儲到150萬元來開設咖啡店。

張先生和太太要積極理財之餘，保障亦不可忽視。一家三口可轉投自願醫保計劃，可享全面保障和扣稅優惠。假設張先生是保單持有人，每年可就每名自願醫保計劃的受保人，申請最多8000元的扣稅額，即是高達2.4萬元的扣稅額。張先生是家庭的經濟支柱，投資策略要穩中求進，不可涉足太高風險的投資工具。然而，張先生本身的資產太集中在現金，每月儲蓄亦不作投資，資金可能被通脹蠶食。若果接受建議將部分資金投放在公用股，並將每月一半積蓄放於月供股票，相信可滾存更佳的預期回報，若果市况向好的話，更可同時賺取股價升幅和股息收入。

冼健岷 康宏理財服務有限公司行政總裁

[冼健岷 理財信箱]

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