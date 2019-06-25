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蓋茨：最大錯誤 放生Android

【明報專訊】微軟創辦人蓋茨是公認的成功企業家，但在風投公司Village Global舉辦的活動，他承認自己也犯過職業錯誤，而當中「最大的錯誤」，是給了Google機會推出Android作業系統，將價值4000億美元（3.12萬億港元）的作業系統拱手相讓予Google。蓋茨稱自己至今仍為這錯誤後悔不已，「在軟件的領域，尤其是作業系統平台，贏家可霸佔整個市場。市場的空間只能容納一個蘋果以外的作業系統，而那值多少錢？若微軟成了贏家，這相當於4000億美元從G公司（Google）轉移到M公司（微軟）」。

3.12萬億產業拱手相讓Google

他說，Android是蘋果以外的作業系統，由微軟來發展本來是很自然的事，「有史以來最大的錯誤是……就是我的一些管理不善，令微軟沒再開發出Android這樣的產品」，把機會拱手相讓給Google。蓋茨稱，雖然微軟仍是很強大的公司，但若沒有這錯誤，微軟將會是「唯一龍頭」，而不是「龍頭之一」。

Google在2005年以5000萬美元收購了Android公司，招攬了Android創始人魯賓（Andy Rubin）加盟。首批Android手機自2008年開始面世，至今這手機作業系統已成為市場主流。根據分析機構Statcounter在5月發布的數據，Android目前安裝在75％以上的移動設備，而微軟在同一市場的份額只有0.24％。微軟已表示，其Windows 10 Mobile系統已停止開發新版本與新功能，僅會對現有版本和裝置進行安全修補至今年底，代表Windows手機系統宣告失敗。

（綜合報道）

[國際金融]

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