習特會前市場審慎 比特幣創15月新高 昨高見11307美元 半年升2.5倍

歐美央行放鴿，美元疲軟，大量資金流入黃金交易所買賣基金（ETF）。金價昨升穿每盎司1400美元，接近6年高位。美伊局勢緊張也對黃金有支持。全球最大的黃金ETF——SPDR黃金信託基金上周五持倉增4.6％，為2008年9月以來的最大單日升幅。不過市場憂慮原油需求下跌，國際油價上周急升後，周一下滑。

美匯指數跌穿96 亞洲貨幣向上

美國總統特朗普昨繼續抨擊聯儲局「不知自己在做什麼」， 加息速度太快，且大規模緊縮，否則道指會升多千點，GDP也會升4至5%。特朗普長期向聯儲局施壓，爭取對方減息。市場估計，倘中美長期無法達成協議，聯儲局將被迫減息以免經濟放緩。CME Group的利率期貨數據顯示，今年底前減息兩次或以上的概率達九成半。市場對聯儲局的減息預期，令美元兌各主要貨幣偏軟。美匯指數昨曾跌穿96，見3個月低位。亞洲貨幣向上，韓圜兌美元反彈0.6%，菲律賓披索及泰銖升0.3%，馬來西亞令吉升0.2%。美國10年期國債孳息低見2.01厘。

比特幣在3月底還在4000美元水平，近期持續上漲。部分分析認為，中美貿易戰的避險需求，刺激比特幣在4至5月上揚。至6月跨過1萬美元大關，部分由於市場憧憬Libra明年推出，助比特幣普及化。

專家：有望突破1.7萬美元高位

部分專家看好比特幣的升勢，或有望突破2017年12月所創的1.7萬美元高位。

市場憧憬Libra成為廣泛使用的區塊鏈服務，使加密貨幣普及化，推升比特幣等的價值。由於比特幣每4年就會減少發行量，明年5月起的產量將再次減半，生產速度將大幅下滑。若Libra效應帶動比特幣的需求，在供應減少的背景下，比特幣或可望維持升勢。

受惠「足三両」 麥當勞市佔率5年首增

此外，約13個月前開始在美國門店使用新鮮牛肉製作「足三両」（Quarter Pounder）漢堡的麥當勞表示，受惠於新鮮牛肉受消費者歡迎，令市場份額5年來首次增長，今年首季賣出的「足三両」按年增加了4000萬份。麥當勞股價早段微升。

（綜合報道）

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