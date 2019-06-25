毛記全年溢利增1.26倍

該集團的數碼媒體業務《100毛》、《毛記電視》、旗下藝人於第三方社交媒體平台上的粉絲專頁，雖然因為製作成本上漲，稅前溢利只有1968.2萬元，按年減少39%；但是包括《100毛》雜誌等在內的印刷媒體業務，虧損則大減98.56%至只有4.8萬元。另外，對上年度有上市開支1624萬元，今年3月底止年度則沒有，因而令純利可以倍增。

天仁茗茶分店大增至49間 賓仕核心純利跌六成

賓仕該年度業績受餐飲業務帶動，收入增長14.9%至5.19億元，但在成本急增下，純利微跌3.2%至1467.8萬元，倘撇除去年上市費用部分，核心純利則大跌近六成。

集團期內餐飲業務收入增長近三成，至2.54億元，銷售貨品收入則升3.9%至2.65億元。餐飲業務主要仍由天仁茗茶帶動，期內分店大增16間至49間，平均每日出售飲品達2.66萬杯，較前一年度增長23%，平均售價亦微升至21.8元，不過，同店銷售增長則跌至近年低點，期內接近零增長，而之前兩個年度則增13.6%及8.8%。