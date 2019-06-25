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新創建再沽首都機場H股股權 涉逾1.2億股 套現7.83億

【明報專訊】新創建（0659）近年集中經營公路、金融及飛機租賃等業務，逐步出售非核心資產。繼於去年1月份減持之後，再透過配售代理摩根大通證券，出售首都機場（0694）6.39%H股股權，共涉超過1.2億股，每股作價6.52元，有關交易料於今天完成。配售價較昨日收市價6.9元，折讓5.5%，新創建據此可以透過是項交易，套現約7.83億元。

明報記者 陳偉燊

完成有關交易後，新創建尚在首都機場持股約6.4%，按昨收市價每股6.9元，該批股份市值高達8.29億元。連同去年1月份減持首都機場H股11.07%股權，該集團透過減持首都機場股權共套現31.44億元。

投資首都機場獲利逾16億

翻查資料，新創建是於2013至14年期間，分段增持首都機場H股至最多達23.07%股權，前後共斥資逾23.97億元，平均入貨價每股約5.53元，意味多次減持行動，已全部收回成本兼已獲利。連同手上持股及過往出售股份合計，新創建在首都機場單項投資上，帳面連同已套現利潤，按昨日市價計，共達16.66億元。

陸續出售非核心資產 4年累套129億

新創建除了多次減持首都機場之外，在過去多年已經持續將手上非核心資產出售套現，當中包容新礦資源（1231）12.5%股權、葵涌物流中心、從事股份服務的卓佳集團、建築服務商協盛集團、港口配套業務天津五洲18%及天津東方海陸49%股權等多項資產，單是過去4年計，已經套現128.85億元。同一時間，該集團將資產換馬，並將更多資源用於壯大飛機租賃業務，近期斥資215億元，收購人壽保險公司富通保險全數股權，目前正待監管機構批准。

新創建前後為太平洋港口，早年合併新世界基建的業務及新世界發展（0017）旗下公用事業和建築業務後，改組成新創建，本身主力以內地公路投資為主要收入及盈利來源，並配合建築業務、水務項目及巴士渡輪業務，藉此產生巨額現金流，用於全數削減早年合併新世界基建業務的高額負債，變成常錄得淨持現金的公司。

相關字詞﹕新世界發展 首都機場 新礦資源 摩根大通證券 新創建

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