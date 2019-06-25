中美G20峰會 芝商所料維持現狀機會大

芝商所估計，以美國現時向中國徵收的進口貨品關稅計算，會影響中國經濟增長減少0.33個百分點，若以美國總統特朗普早前揚言對所有中國進口貨品徵收25%關稅計算，將額外影響中國經濟增長0.5個百分點。

關稅對中國經濟影響小於預期

Erik Norland認為，關稅對中國經濟有負面影響，但並非如預期般大。中國經濟比較多元，有本地內需市場和服務業，出口除了美國外，亦有其他國家的市場。此外，運用貨幣政策，如放寬存款準備金率和財政政策，如增加基建、減稅降費，加上人民幣貶值，有助中國吸收短期的衝擊。因為放寬貨幣政策長遠增加中國的債務水平，減息增加資金外流的風險，料政府會較集中運用財政政策。不過，Erik Norland指出，放寬貨幣政策將導致中國債務維持在高水平，人口增長下降，未來10年勞動人口減少，將是中國的長期風險。