可樂攜手蒙牛贊助奧運

據《金融時報》報道，今次的贊助將會覆蓋2021年至2032年的奧運會，總計涵蓋6個夏季和冬季奧運會，並保障了未來10年奧運會的財務前景，並具是中美兩國陷入貿易戰下的兩家超級巨企的大型合作。

報道又引述可口可樂董事長兼首席執行官James Quincey指出，公司已看到擴大飲料類別中乳品業務的機會，並將攜手蒙牛發展，啟動其行銷計劃。此舉亦被視為蒙牛向中國市場以外擴張的雄心勃勃的計劃的一部分。

雖然可口可樂與蒙牛的財務細節未對外披露，但據該報引述了解協議條款的人士指出，協議價值達數十億美元。另一名消息人士則指贊助協議價值高達15億美元（117億元），而協議將涵蓋一個為期4年的奧運會周期，國際奧委會從中獲得的收入為2億至2.5億美元（介乎15.6億元至19.5億元）。

上述人士又補充表示，奧林匹克合作伙伴協議的總價值接近30億美元，因為可口可樂和蒙牛還承諾對媒體方面投入額外支出，例如通過奧運轉播商投放廣告。