京基太子爺「換手」 兩上市公司兄轉弟

以「1美元」場外交易

據聯交所股權披露，陳家榮原持有KK文化9503.8萬股或21.28%，以及中國油氣7.2億股或21.51%。前者以私人名義持有，後者則經京基投資集團持有。

在股權披露文件顯示，在6月份陳家俊以「1美元」代價收購了由陳家榮直接持有的立天環球（Upsky Global Limited），以及同樣以「1美元」收購了京基投資集團屬下的亮達投資（Bright Achieve Investments Limited），變相將兩公司易手至陳家俊手上。今次已非陳家榮首次將手上上市公司易手至陳家俊，他在去年12月12日已將持有的8.97億股或17.83%酷派（2369）轉讓予陳家俊。

事實上，陳家榮雖然活躍於港股市場，但卻損手收場。作為京基實業創始人的陳家榮在2016年成為美圖公司（1357）最大基礎投資者，不過美圖在上市後即跌穿招股價8.5元，至昨日收市跌至2.7元，跌幅達68%。據美圖年報顯示，陳家榮在截至去年底仍持有5.018億股或11.94%。