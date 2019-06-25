中港地產股支撐 恒指升39點

歐美股市高開 夜期未有跟升

港股昨天收市，重新收復50天線後，歐美股市稍為高開，夜期反而未有跟升，更一度轉炒低水，到昨晚本港時間11時，低水幅度亦逐步擴大至67點，低見28,446點，仍未擺脫表現反覆的格局。在減息消息高唱入雲下，地產股表現明顯轉好，長期大落後的恒隆地產（0101）股價罕見升2.89%；恒基地產（0012）亦升2.84%。其他內房股如華潤置地（1109）亦升2.36%，奧園（3883）更大升5.98%，並創出歷史新高。因為在上周發出盈利預警的中電（0002），到昨日更止跌微升0.46%。

近日虛擬貨幣比特幣重返1萬美元以上，亦刺激參與投資比特幣相關平台的麥迪森（8057）股價大升1.1倍。隨着港股高企在28,500點以上，共有54隻行貨價在29,000點以下的熊證，接近被收回。

葉尚志：投資者觀望習特會結果

第一上海首席策略師葉尚志指出，在投資者留意中美兩國領袖於G20國峰會時的會談結果下，港股昨日表現淡靜，上落亦不大，更反映沽壓收斂，進入「階段性穩定」的境地。地產股明顯炒高，主要與市場憧憬減息有關。

此外，他預期港股短期內不會有太大變化，維持在28,000點現水平上落。匯盈資產管理董事總經理謝明光認為，港股在升抵28,500至28,600點，已經有一批熊證被收回，並且靜待中美兩國領袖的談判結果，恐突然轉壞，因此他認為，後市仍然存有暗湧。