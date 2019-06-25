中資券商早前輪流唱好

在沽空報告公開前，不少中資券商近月發表研究報告唱好波司登。中國通海證券資產管理副總裁簡志健本月6日在《經濟一週》撰文，指早前到上海實地考察，認為管理層近年執行力不錯，業務以羽絨服等為主，「值得重新關注」。

上半年純利升逾四成 明公布全年業績

國信證券、國盛證券、招銀國際及東方證券分別於上周一、周二（17日、18日）及11日發表研究報告，皆給予公司「增持」的評級，目標價主要為2.38元至2.78元，券商主要看好公司品牌轉型，可望提高收入及盈利能力。招銀國際報告料，公司的羽絨服銷售毛利率於2019年財年由46.4%提升至49.7%，今明兩年每股盈利復合增長37%，2020財年預測市盈率14.5倍。國信證券認為，公司的行業龍頭地位穩固，品牌定位成效顯著。

東吳證券同樣於2月底發表報告，對公司維持「買入」評級，並預測2019年及2020年的市盈率為16.6倍及13倍。