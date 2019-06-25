波司登遭狙擊 急插25%後停牌 被指誇大收入盈利 公司：指控與事實不符

明報記者 陳惠恩

波司登昨日透過公關回應，重申報告內容與事實不符，業務基本面無任何變化，集團將保留法律追究權利，並會再刊發澄清公告回應。彭博社亦引述波司登投資者關係代表指出，報告「說的肯定不是公司的事實情况」。

Bonitas報告中有兩大重點，其一是針對波司登盈利與信用報告出現差距，在2015至2017年3個年度內，揑造合共逾8億元（人民幣，下同）純利，誇大幅度達174%（見附表）。報告指出，公司聲稱累計3年純利有近13億元，惟比對公司各家附屬公司的信用報告，純利合共僅4.63億元。

指波司登3個年度誇大盈利8億元

報告引用波司登有披露的每家中國主要營運附屬公司信用報告進行比對，Bonitas表示，信用報告顯示波司登有大量未有披露的應收及應付帳，估計是來自附屬公司之間的虛假交易，當中有可能包括高德康的私人公司，從而偽造交易量及盈利。報告中引述一個例子，指波司登一家附屬公司康博服飾，2018年收入約240萬元，但卻有逾10億元應收款，應收款對收入比例高達569倍，情况顯得異常。

指3宗可疑交易套取逾20億

Bonitas另一重要指控，是波司登過去有3宗收購交易可疑（見表）。按收購協議所示，波司登上市後有3宗收購，賣方都是內地商人周美和，Bonitas認為高德康是刻意聯同周美和，先由周美和以低價買入資產，再以高價向波司登出售，從而套取公司超過20億元現金及股票，據資料顯示，3宗交易平均市盈率高達18倍。Bonitas亦指出，公司以資產總值10%向高德康出售物業，亦有賤賣資產之嫌。

Bonitas指出，波司登宣稱其主要收購動作是向獨立第三方進行，但從國家市場監督管理總局資料顯示，有三宗主要收購是交易對象都是周美和，認為周是高德康的同謀，更指他的手法是以低價收購不值錢的品牌後，再一至三年間以40倍的高價賣給波司登，從而套取公司資金及股份。