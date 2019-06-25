螞蟻金服借貸予小微企業 可容忍不良率5%

去年網商銀行不良率升至1.3%

胡曉明透露，自網商銀行成立以來，由170萬家小微企業客戶擴展到現時小微企業客戶達到1700萬家，3年時間增加10倍，而累計發放貸款超過3萬億元（人民幣•下同），80%客戶為首次獲得貸款。而在網商銀行押注小微企業的同時，去年不良率只從1.23%上升至1.3%。胡曉明更指出，為小微企業提供貸款，網商銀行可以容忍的不良率是5%。

胡曉明又表示，未來會繼續向其他金融機構開放網商銀行技術能力。據網商銀行年報，該行去年營業額62.7億元，按年升45%。

網商銀行是大股東螞蟻金服設立的虛擬銀行，2015年獲批准成立，是中國首批5家民營銀行之一，註冊資本40億元。今年3月初，螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟卸任網商銀行董事長，由胡曉明接任。

人行昨日發表報告，截至去年底全國普惠口徑小微企業貸款餘額8萬億元，按年增長18%，增速比去年底高8.2個百分點；單戶授信500萬元以下小微企業的戶口數按年升35.2%。