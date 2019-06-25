螞蟻金服借貸予小微企業 可容忍不良率5%

【明報專訊】螞蟻金服總裁兼網商銀行董事長胡曉明昨日在一個關於小微金融行業的峰會上表示，網商銀行從成立開始就沒有將利潤作為考核指標，只關注服務的小微企業數目及其滿意程度。
去年網商銀行不良率升至1.3%
胡曉明透露，自網商銀行成立以來，由170萬家小微企業客戶擴展到現時小微企業客戶達到1700萬家，3年時間增加10倍，而累計發放貸款超過3萬億元（人民幣•下同），80%客戶為首次獲得貸款。而在網商銀行押注小微企業的同時，去年不良率只從1.23%上升至1.3%。胡曉明更指出，為小微企業提供貸款，網商銀行可以容忍的不良率是5%。
胡曉明又表示，未來會繼續向其他金融機構開放網商銀行技術能力。據網商銀行年報，該行去年營業額62.7億元，按年升45%。
網商銀行是大股東螞蟻金服設立的虛擬銀行，2015年獲批准成立，是中國首批5家民營銀行之一，註冊資本40億元。今年3月初，螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟卸任網商銀行董事長，由胡曉明接任。
人行昨日發表報告，截至去年底全國普惠口徑小微企業貸款餘額8萬億元，按年增長18%，增速比去年底高8.2個百分點；單戶授信500萬元以下小微企業的戶口數按年升35.2%。