經濟
下一篇 上一篇

螞蟻金服借貸予小微企業 可容忍不良率5%

【明報專訊】螞蟻金服總裁兼網商銀行董事長胡曉明昨日在一個關於小微金融行業的峰會上表示，網商銀行從成立開始就沒有將利潤作為考核指標，只關注服務的小微企業數目及其滿意程度。

去年網商銀行不良率升至1.3%

胡曉明透露，自網商銀行成立以來，由170萬家小微企業客戶擴展到現時小微企業客戶達到1700萬家，3年時間增加10倍，而累計發放貸款超過3萬億元（人民幣•下同），80%客戶為首次獲得貸款。而在網商銀行押注小微企業的同時，去年不良率只從1.23%上升至1.3%。胡曉明更指出，為小微企業提供貸款，網商銀行可以容忍的不良率是5%。

胡曉明又表示，未來會繼續向其他金融機構開放網商銀行技術能力。據網商銀行年報，該行去年營業額62.7億元，按年升45%。

網商銀行是大股東螞蟻金服設立的虛擬銀行，2015年獲批准成立，是中國首批5家民營銀行之一，註冊資本40億元。今年3月初，螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟卸任網商銀行董事長，由胡曉明接任。

人行昨日發表報告，截至去年底全國普惠口徑小微企業貸款餘額8萬億元，按年增長18%，增速比去年底高8.2個百分點；單戶授信500萬元以下小微企業的戶口數按年升35.2%。

相關字詞﹕不良率 小微企業貸款 網商銀行 螞蟻金服

上 / 下一篇新聞

匯豐加定存息0.2厘 萬元入場 半年結派息潮加新股集資 業界料7月續「搶錢」
匯豐加定存息0.2厘 萬元入場 半年結派息潮加新股集資 業界料7月續「搶錢」
港元拆息高企超美息 預期拆息稍後回落
港元拆息高企超美息 預期拆息稍後回落
任志剛籲港金融界警惕有人渾水摸魚
任志剛籲港金融界警惕有人渾水摸魚
人行放寬券商備用信貸額 助中小企融資
人行放寬券商備用信貸額 助中小企融資
波司登遭狙擊 急插25%後停牌 被指誇大收入盈利 公司：指控與事實不符
波司登遭狙擊 急插25%後停牌 被指誇大收入盈利 公司：指控與事實不符
中資券商早前輪流唱好
中資券商早前輪流唱好
中港地產股支撐 恒指升39點
中港地產股支撐 恒指升39點
京基太子爺「換手」 兩上市公司兄轉弟
京基太子爺「換手」 兩上市公司兄轉弟
可樂攜手蒙牛贊助奧運
可樂攜手蒙牛贊助奧運
中美G20峰會 芝商所料維持現狀機會大
中美G20峰會 芝商所料維持現狀機會大
壹傳媒去年虧損收窄
壹傳媒去年虧損收窄
新創建再沽首都機場H股股權 涉逾1.2億股 套現7.83億
新創建再沽首都機場H股股權 涉逾1.2億股 套現7.83億
證監譴責兼罰350萬 富通證券上訴無效
證監譴責兼罰350萬 富通證券上訴無效
毛記全年溢利增1.26倍
毛記全年溢利增1.26倍
習特會前市場審慎 比特幣創15月新高 昨高見11307美元 半年升2.5倍
習特會前市場審慎 比特幣創15月新高 昨高見11307美元 半年升2.5倍
蓋茨：最大錯誤 放生Android
蓋茨：最大錯誤 放生Android
美企減關稅影響 求助律師尋「法律罅」
美企減關稅影響 求助律師尋「法律罅」
明智投資滾存財富 高息公用股可取
明智投資滾存財富 高息公用股可取
張兆聰﹕工行除淨後買勝算高
張兆聰﹕工行除淨後買勝算高
李浩德﹕要買不要追
李浩德﹕要買不要追
金曹﹕四叔不斷增持 可Short Put 恒地
金曹﹕四叔不斷增持 可Short Put 恒地
技術取勝﹕維他奶34元料有承接
技術取勝﹕維他奶34元料有承接
UNIQLO母企十倍年薪吸新血
UNIQLO母企十倍年薪吸新血
劉思明﹕港股觀望氣氛濃 中遠海能淡市突圍
劉思明﹕港股觀望氣氛濃 中遠海能淡市突圍
周顯﹕幫人做parking 升市賺得少跌市驚餐懵
周顯﹕幫人做parking 升市賺得少跌市驚餐懵
藉ETF捕捉黃金升浪 金價落後 受惠全球重啟量寬
藉ETF捕捉黃金升浪 金價落後 受惠全球重啟量寬
湯文亮﹕香港 金庸筆下襄陽城
湯文亮﹕香港 金庸筆下襄陽城
美孚凸海戶呎售18361元 一周兩破頂 御皇臺特色戶3910萬 呎價2.6萬直逼太古城
美孚凸海戶呎售18361元 一周兩破頂 御皇臺特色戶3910萬 呎價2.6萬直逼太古城
第一城兩房月租1.6萬 創屋苑同類新高
第一城兩房月租1.6萬 創屋苑同類新高
GRAND MONTARA第三度加推 個別加價3%
GRAND MONTARA第三度加推 個別加價3%
路勁元朗凹頭山水盈 涉331伙最快下季推
路勁元朗凹頭山水盈 涉331伙最快下季推
啟德4C區1號地收6標書 測量師調低估值一成
啟德4C區1號地收6標書 測量師調低估值一成
羅守輝妻3000萬入市灣仔商廈
羅守輝妻3000萬入市灣仔商廈