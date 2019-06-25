人行放寬券商備用信貸額 助中小企融資

提高短期融資券餘額上限 紓流動性逾1700億

人行昨日先後給予申萬宏源（6806）、招商證券（6099）、中信建投（6066）及銀河證券（6881）短期融資券最新額度，連同上星期五的5家券商廣發證券（1776）、國泰君安（2611）、中信証券（6030）、華泰證券（6886）及海通證券（6837），9家券商合計最新額度從原本的1300億元增至3041億元，變相等於為這批券商額外提供1741億元流動性。

短期融資券亦稱Commercial Paper（CP），是企業在銀行間債券市場發行和交易，並約定在一年期限內還本付息的有價證券。作為一種高流動性的資金管理方式，短期融資券是企業籌措短期資金的直接融資方式。券商既可因應自身資金需求發行短期融資券，亦可作承銷商為企業發行。

包商行被接管後 部分中小銀行不借貸

今次亦是6月14日人行增加再貼現額度2000億元、常備借貸便利額度1000億元，以及允許中小銀行可使用合格債券、同業存單、票據等作為質押品向人行申請流動性支持之後，再就紓緩市場流動性出手，但與上次不同的是，今次人行不是向銀行注入流動性，而是從大型券商着手。

對此，申萬宏源解釋，自包商銀行事件爆發後，部分中小銀行在銀行間市場融資難度有所提升，同時中小銀行風險偏好下行，對融資抵押品的信用要求提升，導致中小銀行向券商或企業傳導流動性不通暢，部分中小銀行甚至一刀切，完全不借錢。因此人行向大型券商提供流動性支持，目的是傳導至中小企業，避免系統風險發生。

申萬宏源又表示，由於短期內企業很難直接從銀行獲得流動性，為了防止風險傳遞，由人行向主要券商釋放流動性是最合適的方式。券商以融資所得及自有資金向其他企業提供流動性，再對抵押品的信用等級和企業資質進行風險評估，便不會一刀切，而且大型券商也不會無原則地幫助企業，因此風險亦可控。