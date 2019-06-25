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匯豐加定存息0.2厘 萬元入場 半年結派息潮加新股集資 業界料7月續「搶錢」

【明報專訊】香港銀行同業拆息（Hibor）本月居高不下，多家小型銀行近月推出年利率2厘以上的定期優惠「搶錢」，隨着半年結臨近，資金充裕的大行匯豐亦將3個月、6個月和12個的定期存款年利率全線上調0.2厘，1年定期存款的最高年利率有2.2厘。分析認為，因為去年起港元多次觸發弱方兌換保證，銀行體系總結餘減少，令銀行對短期資金緊張更為敏感，不願拆出資金，預期至7月拆息仍會保持較高水平，銀行「搶錢」料將持續。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐推出新資金定期存款優惠，起存金額只需1萬元，1年期定存最高的年利率為2.2厘，惟只限資產要求達100萬美元（約780萬港元）的尚玉客戶；資產要求為100萬元的卓越理財客戶年利率為2.1厘；資產要求為20萬元的運籌理財客戶年利率為2.05厘，其他客戶可享2厘年利率。至於3個月和6個月定期存款，尚玉客戶可享年利率分別2.1厘和2.15厘；其他客戶的利率調整按其戶口等級相應調整，年利率均不超過2厘。18個月定期利率則未有調整。

1年最高定存年息2.2厘 僅限尚玉客戶

撇除資產要求較高的尚玉客戶，匯豐其他客戶的年利率與其他大行相若。以3個月定期存款為例，匯豐卓越理財客戶的年利率為1.9厘；中銀香港（2388）以新資金開立3個月定存的年利率為2厘，起存10萬元；恒生（0011）向指定客戶提供2厘年利率，起存50萬元；其他中小型銀行更可提供最高2.4厘的年利率優惠。

對於大型銀行亦上調定期利率，大新銀行產品部總經理及主管鄧子健認為，早前多家銀行已調高定期利率，今年定期利率比去年為高，是與銀行同業拆息有關，過往同業拆息處於偏低水平，今年則趨於正常。

拆息全線揚 1星期拆息升穿2.9厘

半年結將至，短期利率昨大幅上升，1星期拆息升近半厘（1厘等於100點子），至2.91857厘；隔夜拆息升16.36點子，報2.42571厘；2星期拆息升2.54點子，報2.64857厘；其他拆息亦處於高位，1個月拆息昨日升1.67點子至2.49786厘，3個月拆息則降0.18點子至2.40661厘。

分析：下半年傳有大型招股 資金仍緊張

今年拆息整體比去年高，華僑永亨分析師李若凡表示，香港銀行體系結餘去年起持續減少，銀行容易對短期減少資金流動的因素更緊張，不願拆出資金。半年結過後，多家大型企業需要派息，加上百威亞太、阿里巴巴兩大潛在大型招股活動傳在下半年進行（見表），多個因素影響令拆息上升。因此在半年結過後，拆息不會大幅回落，預料7月份中長期拆息仍會在2厘以上，直至大型上市活動完結。不過全球央行轉鴿，拆息高企不會持續。

相關字詞﹕定期存款 銀行同業拆息 匯豐

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