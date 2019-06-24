減息期至 債券升勢有餘未盡

撰文：李凱茵

聯儲局於上周發布的議息聲明中暗示下半年減息。利率期貨反映市場人士預期聯儲局今年最少減息兩次，最早會在7月行動，9月和12月份的聯儲局會議減息的機會率超過9成。減息預期影響下，債券價格今年已經累積了一定升幅。10年期美國國債孳息，由年初高於2.5厘，下跌至目前的2厘邊緣。龐寶林表示，如果聯儲局如預期般減息兩至三次，美國10年期國債息或會進一步跌至1.7厘水平，較現時的定存息還低；債價則會隨減息進一步上升，但空間已經不大。

小心美國高息企業債 或受貿戰拖累

晨星亞洲的數據顯示，美國政府債券類別基金價格今年迄今已錄得逾4%升幅。不過，對美國的企業債券就要提高警惕。雖然短期可受惠減息，但中美貿易戰下美國企業不見得可獨善其身，生意受挫會影響債券評級或還款能力。美國企業債券基金投資於一籃子基金內，如果其中有個別債券出現問題，會拖累整體基金價格。今年迄今這個類別的基金價格已累升逾8%。

債券市場經歷過2018年的重挫之後，今年已經逐步收回失地。龐寶林認為，美國經濟牛市已維持了一段日子，預計明年經濟會陷入衰退，進一步吸引投資者投入債券市場懷抱，其中又會較有利去年經歷了重挫的新興市場債券。

分析料美明年衰退 亞洲債券可吼

香港投資基金公會的數據顯示，今年首季的眾多基金類別中，僅得債券基金錄得資金淨流入，達76.67億美元。同期股票基金錄得17.06億美元資金淨流出。債券基金之中，又以環球債券基金吸引了最多資金，達44.05億美元淨流入，其次為22.47億美元的亞洲債券基金。

各大債券市場中，龐寶林較看好亞洲債券。他相信如果美國今年減息兩至三次，今年迄今已累升近8%的亞洲債券價格，可再升3%至4%，帶動全年升幅至12%。若只減息一次，則估計升幅仍有2%左右，全年升幅為10%。

芸芸亞洲債券之中，龐寶林較為看好印度和泰國主權債券。首先是今年已經減息3次的印度，本身為石油入口國，油價回落加上美國如預期般減息的話，會為印度帶來更多的減息空間，換言之債價可再進一步跟上。加上本身已有7至8厘的利息，印度主權債回報可說相當理想。其次是泰國主權債，基於新任泰王哇集拉隆功已經登基，泰國所有的經濟活動都已重回正軌，甚至有機會加大力度推動經濟以增加新任泰王的威望。另外，泰國和越南等不少東南亞國家都得益於中美貿易戰，帶動泰國經濟發展與評級展望，同樣有利債價。

中國有空間減息 利人債價

人民幣債券也屬龐寶林的心水之選，因為只要美國帶頭減息，中國也有相應的空間跟隨，有利債價。連同本身已有4厘的利息收入，回報理想。如能吼準人民幣匯價短期受壓，甚至跌穿7算，在中長期人民幣匯價會回升的假設下，連匯價升幅也可賺盡。

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