新盤搶客 瓏門二手交投急挫

瓏門自去年7月起成交量急跌至每月2至7宗的低位，自今年2月起成交量才回升至每月平均10宗的水平。中原地產副區域營業董事鄺家進表示，屯門整體樓市市况自去年中開始轉差，今年初屯門區各屋苑呎價較去年高峰下跌約一至兩成，成交量也隨之下降，至今年4月起樓價開始反彈。

鄺續稱，本月區內開售多個新盤，如御半山及OMA OMA等，故屋苑二手交投急跌。他預計受區內新盤影響，下半年區內成交量將持平，樓價或下調約3%至5%。瓏門本月暫僅錄一宗成交，單位為1座中層F室，實用面積487方呎，以828萬元成交，實呎17002元。原業主於2012年以472萬元購入，帳面獲利356萬元或約75%。

維港灣複式3880萬雙破頂

奧運站維港灣錄雙破頂成交。中原地產首席分區營業經理黃家全表示，上述單位為8座一伙複式戶，實用面積1367方呎，享海景，新近以3880萬元成交，實呎28383元，成交價及呎價均創屋苑新高。原業主於2003年10月以760萬元購入單位，持貨近16年，帳面獲利3120萬元或4.1倍。

豐連不足3年升值45%

屯門新近入伙盤豐連，近日錄得屋苑首宗二手成交。祥益地產分行經理林英傑表示，上述單位為1座高層D室，實用面積263方呎，以388萬元成交，實呎14753元。原業主於2016年8月以約267萬元一手購入單位，持貨不足3年，帳面獲利121萬元或45%。因原業主持貨不足3年，須支付樓價10%的額印稅（SSD），據悉由買家支付，涉38.8萬元。

美景額印鬆綁 3年升值六成

另外，青衣美景花園有業主在3年額印期鬆綁後沽貨勁賺。市場消息表示，美景花園9座中層H室，實用面積328方呎，以524.8萬元易手，實呎16000元，呎價創屋苑新高。原業主2016年5月以320萬元購入，持貨3年，帳面獲利204.8萬元或64%。

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