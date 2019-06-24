意堤 愉景灣30年首見開放式

明報記者 鄭錦玲

攝影 曾憲宗

意堤位於愉景灣堤畔徑3號，由3座大廈組成，提供196個單位；項目自3月推售以來，累沽約60伙，佔項目單位約三成。

意堤單位實用面積350至1844方呎，當中以2房戶佔最多，實用面積702至1379方呎，數目佔全盤41.8%；開放式單位實用面積由350至412方呎，數目佔全盤12.8%；1房單位實用面積551至763方呎，佔12.8%；3房單位實用面積1019至1413方呎，佔27%。除標準單位外，項目亦提供5伙特色平台戶、6伙特色天池戶，實用面積由344至1844方呎。

單位最細350呎起

項目雖然設現樓示範單位，但正式入伙時間為明年6月。發展商開放8座16樓B室的連裝修家俬示範單位，實用面積1379方呎，屬2房1套間隔。單位為配合項目以海景為賣點，設計上以「海洋樂章」為主題，單位內以藍綠色為主調，另外擺放不少海洋主題的工藝品。

單位客飯廳長約7.6米，使用玻璃趟門連接露台，引進自然光線。設計師同樣採用落地玻璃趟門出入廚房，並配備法國品牌電器，包括氣體煮食爐、抽油煙機、嵌入式電焗爐及嵌入式雪櫃。客飯廳旁的書房採用玻璃牆設計，助提升室內空間感。書房空間寬敞，牆身上以海洋風格的掛畫裝飾。

部分單位享二白灣海景

客飯廳及所有睡房均向東南，住戶可享全海景。單位的主人套房間隔特別，設計師將主人套房的部分空間設計為兒童房，並在主人睡房及兒童房之間設一道趟門，住戶可按需要使用趟門，靈活分隔或打通套房空間。另外，主人套房內的浴室更設有圓形按摩浴缸，住戶可以一邊浸浴，一邊飽覽醉人海景。

發展商同時開放8座16樓C室的標準示範單位，實用面積881方呎，屬2房1套間隔。單位客飯廳呈長形設計，設有開放式廚房及露台。單位的客飯廳旁設偏廳，可提升間隔靈活性。睡房方正實用，方便擺放家具。

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