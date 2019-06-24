四區新樓大增 地區商場看高一線

地區商場成交額飈升 反映投資潛力

報告中提到，地區商場毗鄰民居，介乎1萬至10萬方呎的小型商場以附近居民為主要的消費客群，旗下商戶約76%為必需品零售商，如超市、餐飲業及服務業等，故在過往經濟低迷期間表現亦見做好。過去10年，地區商場成交金額由2009年只佔香港商舖物業成交總額約8%，飇升至2018年的63%，反映投資市場進一步擴大。

另外，數據顯示，2018年至2022年期間，地區商場的落成量將達到180萬方呎，同時長沙灣/深水埗、屯門、沙田及將軍澳區的住宅落成量合共逾8.3萬個（見圖），將推高這些地區的零售需求。其中，私樓住宅落成量最高的將軍澳區更被看高一線。

將軍澳缺地盤 商場成獨市

仲量聯行研究部主管馬安平表示，私樓住戶的必需品平均開支較公營房屋住戶高出40%，有較高消費力，上述4區的公私營住宅比例中，將軍澳的新供應更有89%為私人住宅。仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯補充，將軍澳區大型商場在缺乏街舖競爭下形成獨市，另近年寫字樓有搬至港島東及九龍東的趨勢，預料將軍澳人口增長和樓價均會持續增長，同時區內對地區商場的需求漸大，屆時商場租金亦會錄得升幅。仲量聯行投資部資深董事鄧潔瑩表示，線上購物平台興起，衝擊一線地區商場零售業，惟對以售賣民生商品為主的地區商場影響則較小，因此地區商場的零售商表現相對較穩定。

明報記者 張允亭