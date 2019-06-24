新城市廣場實呎逾2.1萬破頂

內地客撻訂昇薈 損手76萬

有個別早前入市二手市場的買家撻訂離場。市場消息指，東涌昇薈5座中層A室，實用面積1221方呎，屬4房雙套房加儲物房間隔，原於本月中旬以1520萬元沽出，實呎12,449元，買家為內地家庭客，需繳付樓價30%的買家印花稅（BSD）及雙倍印花稅（DSD）。據悉，該內地客因私人理由突撻訂，料訂金連買賣雙方佣金共損手約76萬元。原業主其後提價至1600萬元放售，較早前成交價高約5%。

都會駅本月開齋 3房1386萬易手

有個別屋苑踏入本月下旬才錄得本月首宗成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳都會駅5座低層H室，實用面積888方呎，屬3房套間隔，原業主叫價1550萬元，及後累減164萬元至1386萬元獲買家承接，實呎15,180元。原業主於2007年8月以597.6萬元購入單位，持貨逾11年，帳面獲利788.4萬元或1.3倍。劉續稱，屋苑上月共錄得7宗成交，平均實呎16,452元。

十大屋苑連續6周末錄個位數成交

十大屋苑方面，中原及美聯分別統計，剛過去周末成交量為9宗及7宗，已是連續6周及5周錄得單位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月下旬市况開始回穩，美國宣布不加息，加上過去周末社會運動緩和，部分客人恢復睇樓，加上G20峰會即將舉行，中美兩國元首將會面，對樓市屬正面消息。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，有意置業者多半靜候新盤登場，導致二手觀望氣氛短期濃厚，如新盤銷情持續熾熱，將帶動整體市况，加上向隅客回流，屆時二手交投將有力出現強勢反彈。