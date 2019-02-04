尚悅‧嶺不足200呎特色戶 實呎2.2萬破頂

周末一手沽274伙 按周升4倍

一手市場在剛過去周末錄得約274宗成交，較上周末的64伙，按周升逾4倍，是繼5月初以來再錄得超過200宗一手成交的周末。除了尚悅·嶺外，毗鄰永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA的萬科（香港）上源，在剛過去亦錄得14宗成交。

信置旗下大埔天賦海灣昨日售出7號洋房，成交價7380.02萬元，實用面積2891方呎，花園面積1263方呎，實呎25,528元。集團旗下於區內的天賦海灣、溋玥‧天賦海灣、海鑽、逸瓏灣I及II全部單位均已沽出。

此外，逸瓏灣8售出22座中層E室，實用面積682方呎，成交價1015.57萬元，實呎14,891元。項目累售371伙，套現逾32億元。

另華懋屯門青山公路琨崙，青玥琳洋房單位31A連一個車位以3190萬元售出，洋房實用面積2389方呎，屬3房雙套間隔，實呎13,353元。