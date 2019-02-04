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4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票

【明報專訊】本月上旬多場大型社會運動令本港社會氣氛緊張，近日政治風波稍息，新地（0016）屯門御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤於上周六首輪開售，市場反應理想，刺激發展商趕於七一回歸假期前加快賣樓，上述兩盤連同會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA周末兩度加推，以及永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，四大新盤在剛過去周末共加推433伙。

明報記者 張允亭

御半山II期及瑧頤率先於上周六首度開售後，兩盤隨即於當晚深夜上載3號價單，兩盤加推合共181伙，大致屬原價加推，並安排其中103伙於周三次輪開售，其中御半山II佔18伙，瑧頤則佔85伙。

另一邊廂，蓄勢待發的GRAND MONTARA繼上周六公布推出涉101伙的2號價單後，昨日再度加推101伙的3號價單，即在剛過去周末兩度加推、共涉202伙；OMA OMA則於上周六公布加推50伙，最快本周發售，項目截至昨晚累收約400票，超額近兩倍。

GRAND MONTARA已推303伙 均呎1.45萬

GRAND MONTARA過去3天累收約4500票，以已開價303伙計，超額逾13倍。雖然GRAND MONTARA的收票情况較上月開售的同系MONTARA遜色，但較近期開售的御半山II及瑧頤為佳。會德豐地產常務董事黃光耀表示，昨日加推3號價單，涉101伙。該批單位實用面積366至789方呎，定價由770萬至1505.8萬元，實呎由17,248至23,376元，計算最高折扣22.5%後，折實價由596.75萬至1166.99萬元，折實實呎由13,367至18,116元。撇除坐向及景觀因素，該批加推單位略為提價約1%至1.5%，折實平均實呎14,998元。黃光耀補充，項目最快本周六開售，有機會全盤504伙悉數推出。另外，項目至今推出303伙，折實平均實呎14,501元，折實市值約36億元。

OMA OMA首推3房戶

屯門掃管笏OMA OMA上周六公布2號價單、涉及50伙，並首度推出3房單位，連同較早前推出的首批98伙，項目已開價單位共涉148伙，市值約8.4億元。新一批單位實用面積由314至750方呎，間隔包括1房至3房戶，售價由402.2萬至964.6萬元，實呎11,856至13,918元。永泰發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目兩張價單的2房以下單位即供價均低於600萬元。

瑧頤加推113伙 加價約3%

另外，新世界營業及市務總監黃浩賢表示，瑧頤將於本周三晚上7時進行次輪開售85伙，日前加推戶型主打開放式、1房及2房戶，部分單位加價約2%至3%，視乎戶型及坐向而定。

相關字詞﹕瑧頤 御半山ii期

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