李志成：樓市升跌還看G20

上半年外圍市况風起雲湧，第一季中美雙方貿談進展良好，但5月初特朗普突向中國2000億美元貨品加徵25%關稅，令環球經濟再起波瀾，加上近日香港捲入政治風波，樓市難以獨善其身，買家及業主態度均較審慎，6月份中旬成交更接近停頓，第二季整體市場氣氛變得觀望。

最近政治風波雖然尚未平息，不過社會緊張氣氛略緩和，發展商把握時機，紛紛積極部署推出大型全新樓盤，主要集中於新界區，先有屯門御半山II及元朗瑧頤兩個新盤開價後連日收票情况理想，可見買家入市意欲不俗，後有將軍澳Grand Montara及屯門OMA OMA同日開價搶攻，相信承接力勢成後市指標。值得注意的是，美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間保持在2.25厘至2.5厘不變，且暗示年內有機會減息，意味香港低息環境有望持續，預料對樓市有正面支持。

不過樓市今年走勢如何，除了內部政治因素，短期內須視乎中美貿易戰發展，特朗普曾揚言若兩國不能達成貿易協議，已準備好向3000億美元中國貨品徵收關稅，引起不少美國企業爭議，全球聚焦本周於大阪舉行的G20高峰會議上，習近平與特朗普會談的成果，能否縮窄中美雙方分歧，達成貿易協議，為環球經濟撥開雲霧，令樓市去向明朗化。

香港置業行政總裁

[李志成]