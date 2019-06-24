布少明：豪宅下半年發威

環球政局及本港社會運動有所緩和，發展商再度全速推售新盤吸金，多盤齊發齊齊對撼，令一手市場再趨熱鬧。事實上，新盤的開價相當貼市，甚至較市價存在折讓，絕對是令市場驚喜的「開心價」。價錢吸引，加上新盤合計伙數不少，吸引不少用家及上車客「入飛」，相信有助刺激整體樓市氣氛。受中美貿戰紛爭不斷受社會運動影響，本港住宅樓巿一度陷於半停頓狀態。據本行統計，6月1日至18日期間，中小型住宅成交僅67 宗，按月減少逾一半；至於價值逾5000萬元以上豪宅成交亦減少約35%，估計在上述利好因素及新盤推動下，7月份的一二手樓住宅交投量料有機反彈。事實上，在社會運動出現期間，樓市氣氛淡靜，業主議價空間擴闊，更有單位肯減價逾15%，對於未上車人士或投資者而言，均提供一個上佳入市時機。現時政治事件尚未徹底解決，業主叫價或略為放軟，在未來樓價逐步回升下，用家可考慮把握機會入市。

值得一提的是，今次本港政治風波，市場人士認為較影響豪宅市場，但隨着事件逐步解決，以及豪宅永遠是「賣一間少一間」，長期處於供應短缺，預料豪宅市場將好轉。更重要是，下半年料會有不止一個豪宅新盤推出，位處尊貴地段，屬於極罕有的優質豪宅新盤，預料可帶動市場氣氛，故相信下半年正是豪宅「發威」之時。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]