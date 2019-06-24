廖偉強：珍惜香港這片福地

（一）供應方面，香港向來是高地價政策，惟始終是供不應求，香港人口不斷增長，再加上外來人口，及港人喜歡投資物業，而公私營房屋比例已轉為七三比，令未來私樓供應更短缺，樓價易升難跌！

（二）息口方面，對上10多年，香港一直處低息環境，受近期中美貿易戰影響，美國經濟亦受損，並已放風在下半年有機會減息兩次，香港更加沒有加息的壓力。

（三）經濟方面，近日中美貿易戰的談判似有轉機，兩國元首若能在G20釋出善意，貿易戰軟着陸的機會便可大大提升。

（四）政策方面，政府自2010年起多次推出辣招，有關措施沒令樓價冷卻之餘，更令交投急跌及鎖死換樓鏈，亦鎖死投資者在淡市恐慌下拋售的意欲，令樓價難以回落，甚至推高樓價。

（五）政治方面，筆者30多年經驗當中，經歷3次政治影響，包括1989年六四民運、1990年波斯灣戰爭及今年中美角力。綜觀幾次政治因素影響下，當時房地產的價格跌幅有限，且能在極短時間內反彈。

港人多年來都甚少參與政治，可是最近香港籠罩着反對派及部分年輕人的一股怨氣，政治可殺人於無形，更可令一個國家或地區失去一切。假設香港出了亂子，樓價就會崩跌，經濟同時會出現問題，實非香港之福。

筆者出生於上世紀60年代，當年的香港仍未富裕，當年大部分港人不談政治，只談理想，特別是年輕人，喜歡奮鬥、努力工作，務求能夠達到安居樂業。今日的香港，已晉身國際級城市，港人應引以為傲，好好珍惜。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]