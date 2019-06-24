陳永傑：局勢多變 置業忌搖擺

目前中美形勢，發球權掌控在美國總統特朗普手中，消息好或壞任他開。中國雖然表明永不稱霸，不干預別國內政，但美國總是要找中國麻煩，諸多挑剔。目前中國採取守勢，亦嚴密防範美國的攻勢，所以，減稅降費之外，也有許多援助中小微企的措施，目的是穩定民心及社會局面。

不過，美國繼續步步進逼，相信是以阻止中國發展為目的，屬於全方位施壓，並非貿易科技層面那麼簡單了。現在中國的經濟產值只及美國三分之二，世界上只要有國家靠近美國她就會發難遏止對方成長。

1985年便是顯淺例子，美國藉着「廣場協議」以美元貶值之法造成日圓升值，引致日本股市及樓市經濟泡沫爆破，日本從此經濟迷失近30年。但中國人口多市場大，基本上勝過日本。

中國有前景 港樓股自然水漲船高

不管中國怎樣做也難以令特朗普滿意，中國最重社會穩定，固本培元。恰似日本和德國，做好本分，先做到國富民安、治安良好及打好經濟基礎，其他容後再談。筆者認為中國前途不暗淡，香港經濟亦不會差，長期投資在本港樓市不會有大錯，把持不定會失去良機，置業計劃不應跟隨特朗普的指揮棒而變。近年來香港這個國際金融中心，股市及銀行業出色之外，債券等市場亦愈做愈好。只要深化金融業，信息發達，世界各地資金始終要來參與中國發展。

中國有前景，香港樓市股市自然水漲船高，再創歷史高峰不難。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]