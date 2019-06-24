湯文亮：星港競爭並不公平

香港最近受到《逃犯條例》修訂困擾，唔知點解，全世界都好似盲了眼睛，全部的矛頭都指向香港政府，指摘香港警方使用過分武力，如果這些騷亂發生在那些國家，他們可能使用更大武力，他們的言論無形中替自己帶上一個枷鎖，那些國家以後不能使用較大武力，結果是如何，我相信那些政客心裏有數。我並不是說警方的做法完全正確，但在兵荒馬亂之際，雙方有過分暴力並不出奇，國際社會只是指摘香港政府及香港警方並不公平。

國際社會指摘香港警察不公道

有不少聲音話今次香港騷動，益了新加坡，有不少外資已經打算將資金由香港轉至新加坡，今次香港有難，但大家有沒有留意到那些聲音並沒有包括新加坡，如果香港因為騷亂倒下來，存放在香港資金轉移到新加坡，但騷亂源頭是不會被遏止，新加坡政府雖然知道香港是競爭對手，但亦不想失去香港這個屏障，因為類似騷動發生在新加坡，一次就足以致命。

其實，香港與新加坡不是公平競爭，在新加坡，一切言行受到星政府規範，但似乎是理所當然，香港的事件發生在新加坡，那些一定是暴民，星政府亦會秋後算帳，全世界沒有一個政府會指摘新加坡。在香港，一定是香港政府唔啱，其實，外資當然知道新加坡與香港的優劣，否則，都唔會揀香港而不揀新加坡。其實在三、四十年前，新加坡的股市比香港勁得多，新加坡海峽時報指數亦比恒生指數出名，現在當然冇得比，同樣情况出現在電視的綜合節目，TVB的《歡樂今宵》是由新加坡人蔡和平監製製作，現在大家睇新加坡的綜合節目可能得啖笑，老實說，新加坡亦不是那些望別人閉翳而自己得益的人，要贏亦要贏得光彩。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]