曾淵滄﹕順應市場預期選增長股

在如此強的外圍走勢影響之下，恒指先是狂升兩天，升幅超過1000點，然後於6月21日出現反覆，收市時微跌，理由是一群年輕人發動了第二次「佔中」行動，包圍香港特區政府總部、警察總部、稅務大樓、入境事務大樓……市場開始擔心6月12日的流血衝突再現，6月12日恒指急跌近500點。不過，從過去的經驗來看，香港的社會運動對股市的影響是非常短暫的，目前的主要焦點依然是中美貿易戰與利率走勢。

貿易戰釀危機 宜持避險股

中美貿易戰應該是樂觀的，利率走勢也肯定是會減息的，這兩大因素都對股市有利，所以美股已率先創歷史新高，但細心觀察美國個別股票股價的表現，也可以發現美股創新高者多是傳統的舊經濟股，理由是這類股不受貿易戰、科技戰影響，但高科技股，芯片股的股價依然落後於大市，說明美股對中美貿易戰科技戰也不是百分百看好。

因此，我依然認為應該持有傳統避險股，減息對地產股也一定有利，去年當恒指下跌時，有多隻股份逆市上升。逆市上升股可分為兩類，一類是收息穩定的公用股、房託股，另一類是盈利前景不錯的股份，屬增長股。公用股、房託股不論中美貿易戰戰况如何，都是優質股，可以長期持有。

不過，持有增長股的學問就比較複雜，很肯定要考慮市場對該股的預期，近日公布業績的維他奶（0345）及大家樂（0341）是一個很好的例子。這兩隻股都是增長股，但公布業績後，維他奶股價急跌而大家樂急升，分別就是公布業績前兩股的P/E值相差很遠，維他奶的P/E值是大家樂的3倍，同是增長股而P/E值差那麼遠，市場就預期維他奶的盈利增長比例應該是大家樂的3倍，結果是維他奶的業績令人失望而大家樂的業績令人高興。

2018年初，股王騰訊（0700）股價一度升上470元，那個時候，P/E值70倍，是增長股中的超級股，結果業績一公布，儘管那時候中美貿易戰仍未開始，騰訊股價就因為業績無法支持高達70倍P/E值的股價而急跌。不過，是不是P/E高的股份就一定有危險？那也不見得，過去許多年，騰訊都一直是高P/E股，分別只是過去許多年，騰訊的確每年能拿出優異的業績而去年做不到。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]