王弼﹕投資海外物業分散風險

至於有業內人士私下透露，有很多有錢佬取消了私人銀行戶口，或要求把資產放在離岸，這些都無法確認，若非屬實，有關方面最好作出澄清。總之，上述純粹屬坊間傳言，主流媒體沒報道，估計大部分香港人仍相信香港銀行體系非常穩健，至於各大銀行為何突然同時間取消最低存款要求，加上拆息抽上，也許巧合而已。

說開主流媒體，自特朗普推特說會跟習近平在G20會面後，主流傳媒又一窩蜂預測中美會有刁，就像4月的情况一樣。如果中美的經濟冷戰真的停止，美國撤銷所有關稅，加上聯儲局大幅減息，美股港股怎可能不創新高（標普500指數已於上周創新高）？當然，如果中美和好如初，經濟自然強勁增長，王弼真的不知道，聯儲局又何來有大幅減息的空間。因此，我維持原判，侵叔在股市創新高、失業率處於歷史低位的情况下，要求聯儲局大幅減息，是因為他要聯儲局支持他對北京發動的經濟冷戰。

逼聯儲局減息 顯示特朗普無意和解

可是，市場不太相信這分析，寧願相信中央台播放一齣《黃河絕戀》，北京釋出善意，股市一炒而上，可惜的是，美國對《黃河絕戀》的回應，竟然是在G20敏感日子前，美商務部再把中國5家高科技企業，列入實體清單予以制裁。無論如何，市場對G20中美有刁的希望仍然很大，又或者最少好像去年12月第一次習特會一樣，雙方達成停火協議（雖然當時美國照樣徵收10%的關稅，為何演繹成停火協議，我到目前仍無法明白），不過上一次會談成功，卻不代表第二次也是一樣。第二次的特金會，就是飯也吃不了，金仔拂袖而去。

一部《黃河絕戀》換來5企制裁

我重申，在中美「離婚」的陰霾下，連香港都有可能已成為兩大國的戰場，投資上實在應以保守為主。除了增持現金外，我目前亦留意分散風險，例如現金的運用，是仍然堅持投資港股港樓，還是值得投資一些海外物業（最好是投資自己可以長期居住的城市）？畢竟，作為香港人，在港的投資始終佔最多，分散一下，應該不會錯。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]